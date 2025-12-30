مؤتمر صحفي لوزيري المالية والصحة حول تحسين واقع التأمين الصحي

مشاهد من انتشار قوات إدارة الأمن العام على الطرق والمفارق الرئيسية في محافظة اللاذقية
اتحاد الفلاحين يفتتح أول مشروع تعاونية إنتاجية لزيت الزيتون في منطقة قطنا بريف دمشق
اختتام مشروع “رحلة أمان”، ضمن فعاليات الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تتسلم 7 آليات مقدمة من دولة قطر
كلمة وزير الاقتصاد والصناعة السيد محمد نضال الشعار خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى