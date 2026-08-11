تنظيف ثلاثة مواقع في اللاذقية ضمن حملة “شواطئنا أمانة‎” ‎

اللاذقية-سانا‏

انطلقت في اللاذقية اليوم الثلاثاء فعاليات حملة “شواطئنا أمانة” التي تنظمها ‏مؤسسة التدريب والتأهيل البحري في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ‏بمشاركة طلاب المؤسسة وعناصر خفر السواحل، وبالتعاون مع عدد من ‏الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على نظافة الشريط الساحلي والحد من تراكم ‏المخلفات على الشواطئ‎.‎

وتتضمن الحملة أعمال تنظيف في ثلاثة مواقع ساحلية هي شاطئ الرمل ‏الجنوبي والشاطئ الأزرق وميناء الصيد والنزهة، بمشاركة فرق ميدانية ‏وآليات من الجهات المشاركة‎.‎

وأوضح مدير مؤسسة التدريب والتأهيل البحري، محمود القدور، في تصريح ‏لمراسل سانا، أن إطلاق الحملة جاء بعد دراسة استمرت نحو 20 يوماً ‏لرصد واقع الشواطئ، أظهرت وجود كميات كبيرة من المخلفات، مبيناً أن ‏المؤسسة بادرت إلى إطلاق الحملة انطلاقاً من أهمية الحفاظ على نظافة ‏الساحل، ولا سيما أن سوريا بلد سياحي وساحل اللاذقية يشكل مقصداً ‏للزوار‎.‎

وأشار القدور إلى أن الحملة لن تقتصر على يوم واحد، وإنما ستتبعها حملات ‏وأيام عمل أخرى خلال الفترة القادمة، بهدف استمرار تنظيف الشواطئ ‏وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة البحرية‎.‎

مشاركة فاعلة ودعوة للمسؤولية المجتمعية

من جانبه، بيّن مسؤول القطاع الأول في خفر السواحل علاء الدين المصري ‏أن مشاركة قوات خفر السواحل تأتي تأكيداً على أهمية الحفاظ على شواطئ ‏مدينة اللاذقية، لافتاً إلى أن الحملة استهدفت الشاطئ الأزرق وشاطئ الرمل ‏الجنوبي ومنطقة ميناء الصيد والنزهة‎.‎

بدوره، أوضح مدير مركز العمليات في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ‏بمحافظة اللاذقية، محمد صباح، أن الحملة جاءت نتيجة زيادة ارتياد ‏المواطنين والزوار للشواطئ خلال موسم الصيف، وما رافق ذلك من تراكم ‏النفايات، داعياً المواطنين إلى الالتزام برمي المخلفات في الأماكن ‏المخصصة لها والمساهمة في الحفاظ على نظافة الشواطئ‎.‎

وتأتي الحملة في إطار تعزيز المبادرات البيئية والتعاون بين الجهات المعنية ‏للحفاظ على نظافة الشريط الساحلي وحماية البيئة البحرية، بالتوازي مع ‏نشر الوعي بأهمية المسؤولية الفردية والمجتمعية في الحد من رمي ‏المخلفات، ولا سيما خلال موسم الاصطياف‎.‎