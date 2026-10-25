الإثنين 26 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: حين يلتقي التعلم بالإبداع..اختراعات تخرج من مقعد طالب في درعا
بحث
بحث
sana-logo-mobile

حين يلتقي التعلم بالإبداع..اختراعات تخرج من مقعد طالب في درعا

مشاركة شركات وزارة الأشغال العامة والإسكان في معرض“سيريا بيلد” للبناء
“سمارت تكستيل” في بوخارست.. بصمة سورية في أحد أكبر أسواق الأقمشة بأوروبا
إعادة تفعيل مركز الدفاع المدني في ناحية محمبل بريف إدلب بعد تأهيله وتجهيزه
تدمير البنية التحتية يعيق عودة النازحين.. حي القابون في دمشق أنموذجاً
مستثمرون عرب وأجانب: الأسواق السورية واعدة وفرص الاستثمار فيها كبيرة ومتنوعة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى