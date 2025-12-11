احتفال مدارس بلدة غصم في ريف درعا بذكرى النصر والتحرير
أروقة أجنحة المعرض العسكري في دمشق تروي حكايات انتصارات الثورة السورية
من احتفالات أهالي حماة في ساحة العاصي بإلغاء عقوبات “قانون قيصر”
مسير سيارات على الكورنيش بمدينة طرطوس احتفالاً بإلغاء قانون قيصر
جديدة عرطوز في ريف دمشق تحتفل بإنارة شجرة الميلاد في كنيسة القديس جاورجيوس
مشاهد من فعاليات المعرض العسكري للثورة السورية في مدينة المعارض بريف دمشق
غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق استراتيجيتها الجديدة للعام 2026
السفارة السعودية في سوريا تقيم حفلاً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
Sign in to your account
تذكرني