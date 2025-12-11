احتفال مدارس بلدة غصم في ريف درعا بذكرى النصر والتحرير

الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعقد لقاء مع المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان في برلين
حملة للتبرع بالدم في محافظة إدلب لدعم بنوك الدم بالإمدادات الكافية
محافظ درعا يلتقي أئمة وخطباء المساجد في المحافظة دعماً لحملة أبشري حوران
الشعراء السوريون يغنون فعاليات مهرجان أيام البردة الدولي
بعد انقطاع دام سنوات وصول المياه إلى عدد من أحياء منبج في ريف حلب
