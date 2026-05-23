مجلس بلدة تسيل بريف درعا يبدأ حملة لتعبيد وتأهيل عدد من الطرق ‏

درعا-سانا ‏

بدأ مجلس بلدة تسيل بريف درعا اليوم السبت حملة لتعبيد وتأهيل عدد من ‏الطرق الحيوية في البلدة، بهدف تحسين واقع البنية التحتية وتسهيل الحركة ‏المرورية.‏

وتشمل الأعمال ردم الحفر وإزالة المطبات وترحيل الأنقاض والنفايات، ‏بالتوازي مع أعمال مد المجبول الإسفلتي للطرقات المتهالكة.‏

رئيس مجلس البلدة محمد المصري أوضح في تصريح لـ سانا، أن أعمال ‏صيانة وتعبيد بعض الطرقات تأتي بعد سنوات من التوقف بسبب ممارسات ‏النظام البائد، مؤكداً أن الحملة مستمرة حتى الوصول إلى كل الشوارع التي ‏تحتاج إلى الصيانة أو التي تعرضت للتخريب خلال سنوات الثورة.‏

بدوره أكد باسل أبو خشريف من سكان البلدة أهمية هذه الأعمال ضمن ‏خطوات تحسين واقع الخدمات والحركة المرورية والتقليل ما أمكن من ‏الحوادث.‏

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطط إعادة تأهيل الطرق وترحيل الأنقاض ‏والأتربة وتسوية الطرق الزراعية بمدن وبلدات المحافظة بهدف تحسين ‏الواقع البيئي والخدمي.‏