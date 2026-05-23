مجلس بلدة تسيل بريف درعا يبدأ حملة لتعبيد وتأهيل عدد من الطرق ‏

درعا-سانا
بدأ مجلس بلدة تسيل بريف درعا اليوم السبت حملة لتعبيد وتأهيل عدد من الطرق الحيوية في البلدة، بهدف تحسين واقع البنية التحتية وتسهيل الحركة المرورية.
وتشمل الأعمال ردم الحفر وإزالة المطبات وترحيل الأنقاض والنفايات، بالتوازي مع أعمال مد المجبول الإسفلتي للطرقات المتهالكة.
رئيس مجلس البلدة محمد المصري أوضح في تصريح لـ سانا، أن أعمال صيانة وتعبيد بعض الطرقات تأتي بعد سنوات من التوقف بسبب ممارسات النظام البائد، مؤكداً أن الحملة مستمرة حتى الوصول إلى كل الشوارع التي تحتاج إلى الصيانة أو التي تعرضت للتخريب خلال سنوات الثورة.
بدوره أكد باسل أبو خشريف من سكان البلدة أهمية هذه الأعمال ضمن خطوات تحسين واقع الخدمات والحركة المرورية والتقليل ما أمكن من الحوادث.
وتأتي هذه الأعمال ضمن خطط إعادة تأهيل الطرق وترحيل الأنقاض والأتربة وتسوية الطرق الزراعية بمدن وبلدات المحافظة بهدف تحسين الواقع البيئي والخدمي.