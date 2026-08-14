افتتاح المكتب القنصلي الجديد في محافظة حماة وتعزيز الخدمات القنصلية للمواطنين
الملتقى السوري للخط العربي يعرض تقنيات صناعة اللوحة وخطّي الرقعة والديواني الجلي
اختتام “تحدي الثلاثين” في إدلب وسط حضور جماهيري لافت
مركز الـ”7 كيلو” يوسّع خدمات الشؤون الاجتماعية بدير الزور
وزير الزراعة: إجراءات لتحسين الإنتاج الزراعي وتوسيع التصنيع ودعم المزارعين في درعا
جلسة حوارية في حيط بريف درعا ترصد احتياجات الشباب وتحدياتهم
تأهيل قاعة مخصصة لطلاب الثانوية المتقدمين في فرع جامعة الفرات بالرقة
وزارة الأوقاف تعيد افتتاح جامع الدالاتي بعد ترميمه في حمص القديمة
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