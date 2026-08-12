“مستقبل الأحياء التاريخية ودور الشباب في الحفاظ عليها” ضمن لقاء ثقافي في المتحف الوطني بدمشق

مهرجان “الإرادة الخاصة” في اللاذقية.. خطوة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة وإبراز طاقاتهم
المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 23  من تموز 2026
إحياء قداس عيد الفصح المجيد في كنيسة أم الزنار بحمص
هيئة التخطيط والإحصاء في سوريا توقع مذكرة تفاهم مع منظمة اليونيسف
افتتاح مدرسة القصير الشرعية للبنين بعد انتهاء أعمال التأهيل والترميم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى