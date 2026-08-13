أهالي حماة: الحكم بإعدام المجرم عاطف نجيب إنصاف للضحايا وذويهم

الجامع النوري في حماة تحفة معمارية تروي حكاية المدينة
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