بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية كما رآها جمهور ملعب النخبة الدولي في نادي الفروسية

جهود مكثفة لتحسين واقع الطرق وانسيابية الحركة المرورية في مدينة حرستا بريف دمشق
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