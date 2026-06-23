وزارة الصحة تنظم ورشة عمل حول تعزيز مهنة القبالة في سوريا

دمشق-سانا
نظمت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومنظمة الصحة العالمية والسفارة السويدية بدمشق، ورشة عمل حول مشروع تعزيز مهنة القبالة في سوريا وتطويرها باستخدام التقنيات الحديثة، وذلك في مبنى فندق الشام بدمشق.
وتهدف الورشة التي تستمر على مدى يومين وفق القائمين عليها إلى تسليط الضوء على استراتيجية وزارة الصحة في بناء نظام صحي متطور وتأهيل جيل جديد من القابلات القادرات على استخدام التقنيات الحديثة، وتقديم رعاية إنسانية متكاملة، في رسالة تؤكد أن صحة الأمهات والمواليد تمثل أولوية كبيرة لدى الجهات المعنية.
القبالة رسالة إنسانية
معاون وزير الصحة حسين الخطيب أكد خلال الورشة أن مهنة القبالة رسالة إنسانية لارتباطها المباشر بصحة الأمهات وحديثي الولادة، كما أثبتت التجارب العالمية أن الاستثمار في تأهيل القابلات وتمكينهن مهنياً وعلمياً يسهم في خفض وفيات الأمهات والمواليد وتعزيز منظومة الرعاية الصحية والوصول إلى خدمات آمنة وذات جودة عالية.
وأوضح الخطيب أن الورشة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مهنة القبالة من خلال العمل المشترك مع الشركاء الدوليين لتحديد التحديات والفرص المتاحة، واستكشاف السبل الكفيلة بتطوير التعليم والتدريب والممارسة المهنية، وتهيئة بيئة عمل داعمة للقابلات، بما يضمن أداء دورهن على أكمل وجه.
تحديات القبالة في سوريا
بدوره أشار نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا بوشتى مرابط إلى التحديات التي تواجه مهنة القبالة في سوريا كنقص الكوادر المؤهلة، وضعف برامج التدريب المستمر، ومحدودية الاعتراف المهني بها، إضافة إلى صعوبة وصول القابلات إلى المناطق النائية والمتضررة، الأمر الذي يحرم العديد من النساء من الحصول على رعاية آمنة ويعرض حياتهن وحياة أطفالهن للخطر.
وبيّن مرابط أن الصندوق يعمل مع الشركاء في سوريا على عدة محاور، تشمل تطوير برامج تدريبية وفق المعايير الدولية، وتحسين بيئة العمل وتوفير الحوافز المناسبة في القطاع الصحي، وتعزيز الاعتراف المهني بمهنة القبالة وتحديد مسار وظيفي واضح للقابلات، وتوسيع دورهن في تقديم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة، وكذلك توسيع نطاق الوصول إلى المناطق البعيدة والأكثر تضرراً والأصعب وصولاً.
إحصائيات القابلات لعام 2026
قدّم مدير المهن الصحية في وزارة الصحة، دريد رحمون، إحصائيات حول القابلات لعام 2026، موضحاً أن 4610 قابلات مسجّلات في نقابة التمريض والمهن الصحية المساعدة، وأن 2781 قابلة تعمل في المؤسسات الصحية، بما يشمل المشافي والمراكز الصحية ومدارس التمريض ومديريات الصحة.
وبين رحمون أنه وفق المعيار العالمي لاحتياج القابلات بناء على التوزع السكاني، فإن العدد الحقيقي من احتياج القابلات في سوريا هو 17 ألف قابلة، وأن النقص في القابلات هو عامل رئيسي في ارتفاع نسب عمليات الولادة القيصرية مقابل الولادات الطبيعية.
القبالة أولوية استراتيجية
من جهته أشار مستشار منظمة الصحة العالمية لتطوير الخطة الاستراتيجية لمهنة التمريض في سوريا باسم أبو زيد، إلى أنه في دول شرق المتوسط يتجاوز العاملون في التمريض والقبالة 50 بالمئة من إجمالي القوى العاملة الصحية، ما يجعل الاستثمار في هذه الكوادر أولوية استراتيجية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وأهداف التنمية المستدامة.
من جهتها تحدثت السكرتير الأول في السفارة السويدية بدمشق سارة تومسون عن تجربة بلادها في مجال مهنة القبالة، لافتة إلى أن القابلات لعبن دوراً بالغ الأهمية في خفض معدلات وفيات الأمهات والرضّع في السويد.
وفي الثامن والعشرين من شهر تشرين الأول العام الماضي وقّعت السفارة السويدية في دمشق وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، بحضور وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع جديد يهدف إلى تحسين تعليم وممارسة مهنة القبالة والتمريض في سوريا، بقيمة 2.7 مليون دولار ولمدة عامين.