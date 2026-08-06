بهدف تذليل التحديات وتعزيز البيئة الاستثمارية.. اجتماع في مدينة حسياء الصناعية بحمص

مسير شعبي من أمام جامع الزبير في حي التضامن باتجاه موقع مجزرة التضامن
أكثر من 300 شاب وشابة يشاركون في”ملتقى شباب درعا” بهدف صياغة الاستراتيجية الوطنية للشباب
بنش كانت رائدة خلال الثورة،الرئيس الشرع يتحدث باتصال هاتفي مع المشاركين بحملة”بنش كرمى لعيونك
انطلاق فعاليات مؤتمر “الثغرات في قانون الجنسية السوري: تحقيق المساواة بين الجنسين”
سيدات يتبرعن بحليهن وأطفال يقدمون كل ما لديهم لصالح حملة “حلب ست الكل”
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