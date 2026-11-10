الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 — دمشق
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اختتام حملة مكافحة الكلاب الشاردة بالطرق الإنسانية في دمشق

“أفق التعاون الاقتصادي بعد الأسد” جلسة حوارية ضمن مؤتمر “عام على التحرير”
تكريم نادي الرحيبة لكرة الطائرة في ريف دمشق لبلوغه التجمع المؤهل للدرجة الممتازة
“برومو جامعي” فعالية في كلية طب الأسنان بجامعة حماة لتعزيز مهارات الخريجين في سوق العمل
تصريح وزير النقل حول مشاركة سوريا في المؤتمر والمعرض السعودي الدولي للخطوط الحديدية في الرياض
ندوة في معرض إدلب للكتاب تبحث العلاقة بين اللغة العربية والإعلام
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