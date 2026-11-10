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ناجية من الزلزال.. إيمان الساعور تحوّل الألم إلى أمل بإبرة وخيط

بعد جفاف امتد لسنوات… المياه تملأ سد الكافات بريف حماة الشرقي
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