ناجية من الزلزال.. إيمان الساعور تحوّل الألم إلى أمل بإبرة وخيط
جامعة دمشق تطلق أول مؤتمر دولي لهندسة الصناعات النسيجية
في مؤتمره العلمي الأول.. مشفى حلب الجامعي يعرض أبحاثاً وحالات طبية لتبادل الخبرات
أزمة في مياه الشرب وغياب للمدارس والخدمات الأساسية تعرقل استقرار أهالي جبل العمور
تأهيل المدارس خطوة أولى لتحقيق مستقبل الأطفال العائدين بريف حماة
وفد من الفاو يتفقد مشاريع الري ودعم المزارعين في إدلب
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تحت قبة مجلس الشعب.. مناقشة عدد من مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية
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