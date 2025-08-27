وزيرا النقل والسياحة يطلقان مشروع مجمع وفندق غاليري الحجاز في دمشق.

كلمة وزير الطوارئ والكوارث السيد رائد الصالح خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
رغم قلة الإمكانيات.. مشفى دمشق (المجتهد) مستمر بتقديم خدماته العلاجية للمواطنين
بطولة التحرير لكرة اليد لفئة تحت 17 عاماً.. محطة تحضيرية مهمة للاستحقاقات القادمة
مديرية النقل في إدلب تبدأ بإجراء المقابلات مع العاملين المفصولين من قبل النظام البائد ل
صحفيو دمشق ينظمون وقفة تنديداً باغتيال الاحتلال الإسرائيلي طاقم قناة الجزيرة العامل في
