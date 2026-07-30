الدفعة الثانية من معتمري أسر الشهداء تغادر دير الزور إلى الديار المقدسة

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مجلس الأعمال السوري – البريطاني يبدأ أعماله من دمشق بحضور مسؤولين ورجال أعمال
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