إشراقة صيف.. فعالية ترفيهية لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة في دمشق

دمشق-سانا‏

نظمت الجمعية السورية للمعوقين جسدياً، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم ‏السبت، فعالية بعنوان “إشراقة صيف” لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة الجسدية والذهنية في مقر ‏الجمعية بدمشق.‏

وأشار رئيس الجمعية السورية للمعوقين جسدياً آذار عبد اللطيف في تصريح لـ سانا، إلى أن الفعالية تأتي في إطار أنشطة ‏الجمعية وحرصها على مواصلة تقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق خطة عمل مدروسة، تركز ‏على الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية، معرباً عن أمله في توسيع نطاق الخدمات المقدمة ‏لذوي الإعاقة خلال المرحلة المقبلة بمختلف مراحلهم العمرية، من مختلف الجهات الحكومية ‏والأهلية.‏

بدورها أوضحت المسؤولة الإعلامية في الجمعية سوزان ظاظا، أن احتفالية اليوم جاءت بعد نهاية ‏العام الدراسي، بهدف إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال ذوي الإعاقة، وفق برنامج ترفيهي ورياضي ‏متنوع، إضافة إلى فقرات غنائية واستعراضية.‏

بدوره أوضح حمزة الغضبان المشرف على رياضة الكيك بوكسينغ في نادي الشرطة، أن مشاركتهم ‏في الفعالية تهدف إلى تعريف الأطفال بهذه الرياضة، وإيصال رسالة مفادها أن ذوي الإعاقة ‏جزء فاعل من المجتمع ولا فرق بينهم وبين باقي أبنائه.‏

وتأسست الجمعية السورية للمعوقين جسدياً عام 1991، وهي منظمة أهلية غير ربحية ترعى ذوي الإعاقة، وتقدم لهم الدعم المادي والنفسي والتدريب والتأهيل والتجهيزات الحركية.‏



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