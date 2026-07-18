إشراقة صيف.. فعالية ترفيهية لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة في دمشق

دمشق-سانا‏

نظمت الجمعية السورية للمعوقين جسدياً، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم ‏السبت، فعالية بعنوان “إشراقة صيف” لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة الجسدية والذهنية في مقر ‏الجمعية بدمشق.‏

الدكتور آذار عبد اللطيف إشراقة صيف.. فعالية ترفيهية لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة في دمشق

وأشار رئيس الجمعية السورية للمعوقين جسدياً آذار عبد اللطيف في تصريح لـ سانا، إلى أن الفعالية تأتي في إطار أنشطة ‏الجمعية وحرصها على مواصلة تقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق خطة عمل مدروسة، تركز ‏على الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية، معرباً عن أمله في توسيع نطاق الخدمات المقدمة ‏لذوي الإعاقة خلال المرحلة المقبلة بمختلف مراحلهم العمرية، من مختلف الجهات الحكومية ‏والأهلية.‏

سوزان ظاظا إشراقة صيف.. فعالية ترفيهية لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة في دمشق

بدورها أوضحت المسؤولة الإعلامية في الجمعية سوزان ظاظا، أن احتفالية اليوم جاءت بعد نهاية ‏العام الدراسي، بهدف إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال ذوي الإعاقة، وفق برنامج ترفيهي ورياضي ‏متنوع، إضافة إلى فقرات غنائية واستعراضية.‏

حمزة الغضبان 1 1 إشراقة صيف.. فعالية ترفيهية لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة في دمشق

بدوره أوضح حمزة الغضبان المشرف على رياضة الكيك بوكسينغ في نادي الشرطة، أن مشاركتهم ‏في الفعالية تهدف إلى تعريف الأطفال بهذه الرياضة، وإيصال رسالة مفادها أن ذوي الإعاقة ‏جزء فاعل من المجتمع ولا فرق بينهم وبين باقي أبنائه.‏

وتأسست الجمعية السورية للمعوقين جسدياً عام 1991، وهي منظمة أهلية غير ربحية ترعى ذوي الإعاقة، وتقدم لهم الدعم المادي والنفسي والتدريب والتأهيل والتجهيزات الحركية.‏

086A0308 إشراقة صيف.. فعالية ترفيهية لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة في دمشق
086A0331 إشراقة صيف.. فعالية ترفيهية لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة في دمشق
086A0333 إشراقة صيف.. فعالية ترفيهية لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة في دمشق
086A0349 إشراقة صيف.. فعالية ترفيهية لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة في دمشق
086A0358 إشراقة صيف.. فعالية ترفيهية لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة في دمشق
086A0374 إشراقة صيف.. فعالية ترفيهية لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة في دمشق
086A0377 إشراقة صيف.. فعالية ترفيهية لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة في دمشق
086A0390 إشراقة صيف.. فعالية ترفيهية لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة في دمشق
086A0420 إشراقة صيف.. فعالية ترفيهية لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة في دمشق
086A0432 إشراقة صيف.. فعالية ترفيهية لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة في دمشق
086A0437 إشراقة صيف.. فعالية ترفيهية لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة في دمشق


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