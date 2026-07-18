إشراقة صيف.. فعالية ترفيهية لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة في دمشق

دمشق-سانا
نظمت الجمعية السورية للمعوقين جسدياً، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم السبت، فعالية بعنوان “إشراقة صيف” لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة الجسدية والذهنية في مقر الجمعية بدمشق.
وأشار رئيس الجمعية السورية للمعوقين جسدياً آذار عبد اللطيف في تصريح لـ سانا، إلى أن الفعالية تأتي في إطار أنشطة الجمعية وحرصها على مواصلة تقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق خطة عمل مدروسة، تركز على الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية، معرباً عن أمله في توسيع نطاق الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة خلال المرحلة المقبلة بمختلف مراحلهم العمرية، من مختلف الجهات الحكومية والأهلية.
بدورها أوضحت المسؤولة الإعلامية في الجمعية سوزان ظاظا، أن احتفالية اليوم جاءت بعد نهاية العام الدراسي، بهدف إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال ذوي الإعاقة، وفق برنامج ترفيهي ورياضي متنوع، إضافة إلى فقرات غنائية واستعراضية.
بدوره أوضح حمزة الغضبان المشرف على رياضة الكيك بوكسينغ في نادي الشرطة، أن مشاركتهم في الفعالية تهدف إلى تعريف الأطفال بهذه الرياضة، وإيصال رسالة مفادها أن ذوي الإعاقة جزء فاعل من المجتمع ولا فرق بينهم وبين باقي أبنائه.
وتأسست الجمعية السورية للمعوقين جسدياً عام 1991، وهي منظمة أهلية غير ربحية ترعى ذوي الإعاقة، وتقدم لهم الدعم المادي والنفسي والتدريب والتأهيل والتجهيزات الحركية.