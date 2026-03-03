توافد آلاف السوريين القادمين من لبنان عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي في ريف دمشق

الجامع النوري في حماة تحفة معمارية تروي حكاية المدينة
معاناة أهالي قرية الحواش في ريف حماة بعد عودتهم إلى منازلهم المدمرة
جولة تفقدية لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على أحد مراكز الإيواء المؤقت في درعا
التجهيزات الأخيرة قبل إطلاق حملة “رنكوس بتستاهل” المجتمعية في ريف دمشق
إزالة آثار العاصفة في ضهر القصير الحراجي بريف حمص وتأمين الطرق أمام حركة السير
