عمّان تختتم الدفعة الأولى من برنامج “تمكين مدراء الإدارات”

“عمران” للإسمنت ومواد البناء تنظم دورة للسلامة والصحة المهنية
وزير التنمية الإدارية يفتتح مديرية التنمية الإدارية في إدلب
إكثار بذار درعا يواصل العمل على تأمين البذار للفلاحين في محافظات المنطقة الجنوبية
وزارة الخارجية توقّع مذكرة تعاون مع الـ UNDP لدعم برامج عمل المعهد الدبلوماسي السوري
وفد من الصليب الأحمر النرويجي يزور مركز إيواء غصم بريف درعا للاطلاع على احتياجات الوافدين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى