انتهاء المرحلة الأولى من رالي سوريا الأول للدراجات النارية الكلاسيكية

تحديث آليات وتقنيات الطب الشرعي على طاولة مؤتمر وطني بحضور أبرز الأطباء والقضاة
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مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية: حملة “ريفنا بيستاهل” إنجاز كبير فاق التوقعات
بعد انتهاء أعمال إعادة التأهيل.. محافظ إدلب يفتتح مدرسة ومبنى مجلس بلدة الغدفة في ريف إدلب
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