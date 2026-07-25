محاضرة في ثقافي العزيزية بحلب تناقش صناعة البيئة التربوية الإيمانية للأبناء

حلب-سانا

نظّم المركز الثقافي العربي في حي العزيزية بحلب، بالتعاون مع مؤسسة “يونيون”، اليوم السبت، محاضرة تفاعلية بعنوان “صناعة البيئة التربوية الإيمانية”، تناولت أثر الوعي الأُسري في بناء شخصية الطفل، وأهمية امتلاك الأهل للأسس التربوية السليمة لمواجهة التحديات السلوكية والنفسية لدى الأجيال الناشئة.

وأوضح محاضر الندوة حازم حداد لـ سانا، أن امتلاك الثقافة التربوية الواعية لدى الوالدين يمثّل المرتكز الأساسي لإنشاء جيل صالح ومبادر في مجتمعه.

وأشار إلى أن اضمحلال المعرفة التربوية ينتج مشاكل سلوكية وانفعالية تؤثر سلباً على الطفل، داعياً الآباء والأمهات إلى استمرار التعلم ومواكبة متطلبات العصر الحديث.

من جانبه، بيّن مدير المركز الثقافي بالعزيزية أحمد العبسي في تصريح مماثل، أن المحاضرة ركزت على تعزيز أساليب التربية الإيمانية القائمة على المحبة، والابتعاد عن العنف والصراخ أو المقارنات الهدامة بين الأبناء، مؤكداً حرص المركز على استضافة مثل هذه الفعاليات التي شهدت إقبالاً جماهيرياً واسعاً.

بدوره، لفت أحد الحضور، بشير ويس إلى أهمية المفاهيم التي قُدّمت خلال اللقاء حول ضبط السلوك وتعزيز التواصل السليم داخل الأسرة، داعياً إلى التردد على هذه الندوات التوعوية، لما تقدمه من معارف عملية في مجال رعاية الأطفال.

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة الندوات والأنشطة الثقافية والتوعوية التي تستضيفها المراكز الثقافية في حلب بالتعاون مع المؤسسات الأهلية، بهدف ترسيخ القيم الأخلاقية ودعم البناء الاجتماعي للأسر.