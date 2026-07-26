بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة.. مستويات مهارية للخيول وتنظيم عالي المستوى

افتتاح معرض “سوريا من الرمز إلى الحرف” في المتحف الوطني بدمشق
“تعامل أسهل وتصميم أجمل” أهالي درعا يرون في العملة الجديدة خطوة عملية لتسهيل تعاملاتهم المال
مشاهد من معاناة أهالي الرقة أثناء عبورهم للجسر القديم الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات
وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يلتقي رؤساء المجالس المحلية في قرى وبلدات إدلب
مبادرة مجتمعية لترميم مدرسة الشهيد سليمان صويص في مدينة تلبيسة شمال حمص
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