تصريح مدرب وحدة الإنقاذ في مديرية الطوارئ حول الاستجابة للحادث على طريق دير الزور- دمشق
الشيباني يؤكد انتقال سوريا إلى شريك فاعل بالأمم المتحدة وغوتيريش يدعم مسار التعافي
مشفى دير الزور الوطني يستقبل 8 مصابين بحادث سير طريق دير الزور – دمشق
وصول حوامتين عسكريتين تنقلان مصابي حادث طريق دير الزور- دمشق إلى مشفى حمص
علبي: زيارة غوتيريش لدمشق تحمل أبعاداً سياسية وعملية تعكس الاهتمام الدولي بسوريا
ريادة سورية في قلب أوروبا.. سوق أقمشة في بوخارست يروي تجربة الاغتراب والنجاح.
الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين 2026 يواصل منافساته باختصاصي العلوم العامة وعلم الأحياء
غوتيريش يزور سجن صيدنايا في ريف دمشق
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