انطلاق مسير “اكتشف سوريا” للدراجات النارية

دمشق-سانا

بمشاركة أكثر من 100 درّاج محترف من سوريا وعدد من الدول العربية، انطلقت اليوم من أمام مبنى وزارة السياحة بدمشق فعاليات مسير الدراجات النارية الأول “اكتشف سوريا”، برعاية وزارة السياحة، وتنظيم من وزارة الرياضة والشباب بالتعاون مع الاتحاد العربي السوري للدراجات.

ويستمر المسير حتى الـ 26 من تموز الجاري، متضمناً جولة في عدد من أبرز المواقع السياحية والأثرية، تشمل قلعة الحصن ووادي النصارى وبلدات المشتى والكفرون وصولاً إلى مدينة طرطوس، بهدف التعريف بالمقومات السياحية والطبيعية والتاريخية التي تزخر بها سوريا.

وأكد معاون وزير الرياضة والشباب جمال الشريف في تصريح لـ سانا، أن المسير يأتي دعماً لحملة “سوريا دون مخدرات”، ويجسد دور الوزارة في نشر التوعية وتعزيز الأنشطة الرياضية الهادفة، مشيراً إلى أنه يسهم أيضاً في التعريف بالمواقع السياحية والأثرية وإبراز المقومات التي تمتلكها سوريا لدعم القطاع السياحي بوصفه أحد روافد الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد العربي السوري للدراجات ماهر سليم أن المسير يعكس دعم الأسرة الرياضية للحملة الوطنية “سوريا دون مخدرات” التي أطلقتها وزارة الداخلية، إلى جانب الترويج للمقومات السياحية والأثرية في سوريا، مؤكداً أن الرياضة تمثل منصة فاعلة لنشر الوعي وتعزيز الرسائل المجتمعية الإيجابية.

بدوره أشار مدير مديرية الألعاب الفردية في وزارة الرياضة والشباب عبد الله الجزائري إلى أن تنظيم هذه الفعالية ينسجم مع توجهات الوزارة في إقامة أنشطة تجمع بين الرياضة والتوعية والترويج السياحي، وتسهم في إيصال رسائل إيجابية تعكس صورة سوريا وتنوعها الحضاري والطبيعي.

ويشارك في المسير درّاجون من سوريا ولبنان والسعودية والأردن، في خطوة تعزز التعاون الرياضي العربي، وتسهم في التعريف بالمقومات السياحية والتاريخية التي تتميز بها سوريا.