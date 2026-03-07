الدفاع المدني يواصل جهودها لإخراج العالقين من تحت أنقاض المبنى المنهار في حي الأشرفية بحلب

تنظيم قسد يستهدف مديرية الثقافة في حلب ويوقع أضراراً مادية دون إصابات
دائرة الأحوال المدنية في مجمع يلبغا بدمشق.. تجربة ناجحة لتسهيل معاملات المواطنين
القبض على المجرم علي قرقناوي المتورط بقمع المظاهرات السلمية وتزعم مجموعة مسلحة
توافد كبير للأهالي يزيّن بوابات معرض دمشق الدولي
الشركات السعودية في البعثة التجارية تؤكد أهمية السوق السورية للاستثمار
