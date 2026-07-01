مؤتمر SBBC في دمشق.. منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية واستعراض بيئة الأعمال في سوريا

افتتاح قسم العمليات الجراحية الخاصة بالأطفال في مشفى الأطفال بحلب
الهطولات الثلجية تحوّل بيت جن إلى مقصد لعشاق السياحة الشتوية
وزير الخارجية السوري يستقبل نظيره الفرنسي في قصر تشرين بدمشق
دخول قافلة مساعدات إغاثية إلى السويداء عن طريق ممر بصر الحرير في ريف درعا
أجواء المطر في مدينة حارم بمحافظة إدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى