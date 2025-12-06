من ركام أنطاكيا إلى خوذة الدفاع المدني.. متطوعة حوّلت نجاتها من الزلزال إلى رسالة حياة

تكريم 200 حافظ وحافظة للقرآن الكريم في محافظة درعا
مسير عسكري للقوى البحرية باتجاه رأس البسيط بهدف إنشاء نقطة عسكرية لضبط المياه الإقليمية
أمنيات الأهالي بحملة الوفاء لإدلب، رؤى تجمع بين الأمل والإصرار
سوق باب السريجة بدمشق.. ازدحام يعكس نبض الحياة في أيام شهر رمضان المبارك
آراء عدد من طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية المهنية في دمشق بعد تقديمهم المادة الامتحانية الأولى
