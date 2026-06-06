من كمين الاستدراج إلى أرشيف المفقودين.. مجدولين ‏القاضي ورحلة العائلة بين الابتزاز والتوثيق ‏

دمشق-سانا
في عام 2013، وبالتحديد صباح الحادي عشر من آذار، غيرّ الاتصال الهاتفي العاجل الذي تلقته الشابة مجدولين القاضي، مجرى حياتها، فمن اتصالٍ يطلب منها القدوم إلى منزل الدكتورة رانيا العباسي، التي كانت مجدولين تعمل معها منذ ستة أشهر كسكرتيرة في العيادة الكائنة تحت منزل عائلة القاضي في حي دمر بدمشق، إلى غياب دائم وثقته سنوات من الألم والقهر.
كمين غادر لاعتقال مجدولين
مع وصول مجدولين إلى منزل الدكتورة رانيا، كان كمين غادر بانتظارها من قبل عناصر الفرع 215 (الأمن العسكري في عهد النظام البائد)؛ الذين أجبروا الدكتورة رانيا على إجراء هذا الاتصال مع مجدولين لاستدعائها وتوقيفها فور دخولها المنزل، وفق حديث فاطمة وسعيد القاضي شقيقي مجدولين لـ سانا.
الحكاية التي يؤكدها أيضاً حديث شقيق رانيا العباسي المهندس وائل العباسي لـ سانا، تبين أن هذا التوقيف الجماعي للدكتورة رانيا وأطفالها ومجدولين جاء كحلقة أخيرة في سلسلة ملاحقات بدأت قبل يومين، في التاسع من آذار 2013، حين اعتقلت عناصر الأمن العسكري لدى النظام البائد زوج الدكتورة رانيا، عبد الرحمن ياسين، بناءً على اعترافات أُجبر على قولها تحت التعذيب، الشاب محمد الأيوبي (من محافظة حمص)، الذي كان قد تلقى معونات إغاثية من عائلة الدكتورة رانيا وزوجها ياسين.
فيما تؤكد فاطمة شقيقة مجدولين، أن الأخيرة كانت تقوم بنشاط إغاثي من خلال توزيع الإعانات والمساعدات للثوار وعائلاتهم التي تهجرت إلى حي دمر، وذلك بسرية تامة؛ إذ إنها لم تعرف بهذا النشاط إلا من خلال بعض أفراد هذه العائلات (ومنهم المعتقل السابق حازم حمزة)، عندما أخبروها بهذه الأحداث خلال تقديمهم واجب العزاء لعائلة القاضي يومي الخميس والجمعة الماضيين.
اعتقال مجدولين كان بتخطيط مسبق
يذكر وائل العباسي أن إصرار عناصر الفرع 215 لدى النظام البائد على استدراج مجدولين واعتقالها مع عائلة الدكتورة رانيا لم يكن إجراءً معزولاً، بل جاء نتيجة رصد لعلاقتها الوثيقة بالطبيبة؛ وهي العلاقة التي أثارت ريبة رئيس أحد الحواجز التابعة لعناصر النظام البائد والمعروف بـ”حاجز جامع الوزان” الواقع على بعد أمتار قليلة من العيادة، والذي كان معروفاً بوحشيته وترويعه لأبناء حي دمر، بسبب اعتقاله عدداً كبيراً من شبان المنطقة.
وفي هذا السياق، يذكر سعيد القاضي، شقيق مجدولين، أن الأخيرة كانت قد رصدت قبيل توقيفها تحركات مريبة لرئيس الحاجز المذكور، تمثلت في إخضاع العيادة لمراقبة مركزة يجريها بنفسه من خلال التردد باستمرار إلى العيادة، حتى عندما تكون مغلقة.
ويعتبر القاضي، أن أشد ما عاناه بعد اختفاء شقيقته مجدولين، في تلك الفترة، هو الاضطرار اليومي لعبور الحاجز ذاته، والوقوف وجهاً لوجه أمام المسؤول بشكل مباشر عن اختطاف وإخفاء أخته.
سنوات من عدم اليقين..
مع تعذر الوصول إلى أي معلومات قاطعة بخصوص مصير مجدولين، دخلت عائلة القاضي في نفق ممتد لسنوات من الابتزاز المالي الممنهج؛ إذ استغلت شبكات مؤلفة من سماسرة وضباط نافذين في الأجهزة الأمنية فاجعة العائلة، عبر تقديم معلومات مضللة وادعاءات كاذبة تفيد بوجود الفتاة على قيد الحياة وتنقّلها بين معتقلات وفروع أمنية مختلفة، مطالبين بمبالغ مالية طائلة لقاء وعود كاذبة بإخلاء سبيلها، وفق خال مجدولين، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمود شيخ الشباب.
يتابع الدكتور محمود وصفه لحالة العائلة في ذلك الوقت خلال حديثه لـ سانا: “إنه مع قساوة ما مرت به العائلة، فقد تحول التمسك بالأمل بمرور الوقت إلى معركة داخلية صامتة، أحدثت انقساماً حاداً في خيارات المواجهة النفسية والمادية مع شبكات الابتزاز، بين التمسك بالوهم وبين القبول العقلاني بوفاة مجدولين، بهدف حماية الأسرة من الاستنزاف المالي اللامتناهي، وقطع الطريق على تجارة الوهم”.
وفيما يتعلق بالتبعات الصحية التي طالت الأسرة، ذكر خال الفقيدة أن التدهور الحاد في الحالة الصحية لوالدة مجدولين كان ناتجاً بشكل مباشر عن العيش في “حالة عدم اليقين” المزمنة، موضحاً أن الاستنزاف النفسي الممتد لسنوات، والمعلق بين تضارب معلومات شبكات الابتزاز وغياب أي أنباء رسمية قاطعة تحسم مصير ابنتها بالوفاة أو النجاة، شكّل ضغطاً عضويّاً قاهراً على بنيتها الجسدية؛ أدى في وقت لاحق إلى إصابتها بمرض السرطان ووفاتها عام 2018.
مسار مكثف ومؤلم لمعرفة مصير مجدولين
في أعقاب مرحلة التحرير وتدفّق البيانات والتوثيقات الرسمية والأهلية، دخلت عائلة مجدولين مساراً مكثفاً ومؤلماً من التدقيق الرقمي في المصادر المتاحة؛ إذ ذكرت شقيقة مجدولين، فاطمة القاضي، أنها تولت بنفسها مهمة مراجعة الأرشيف المرئي المنشور للانتهاكات عن طريق الهيئة الوطنية للمفقودين، حيث كانت الفرد الوحيد من العائلة الذي امتلك القدرة والصلابة النفسية لمشاهدة المقاطع القاسية.
وبعد فحص دقيق ومطوّل لتلك المواد المرئية، أكدت فاطمة أن مجدولين لم تظهر في أيٍّ من تلك المقاطع، ما أبقى الباب مفتوحاً أمام تساؤلات العائلة العالقة، وضاعف من جهود المتابعة المؤسساتية للحصول على إجابة قاطعة، حيث تبيّن عدم وجود أي دليل مادي أو بصري يثبت وفاة مجدولين بشكل ملموس حتى الآن.
وفي السياق نفسه، أكد وائل العباسي أنه زار، يوم الخميس الـ 4 من حزيران الجاري، مبنى الهيئة الوطنية للمفقودين واطلع على تسجيلات مصورة أكد فيها التعرف على الأطفال الستة للدكتورة رانيا، دون وجود أي أثر لوالديهم أو لمجدولين.
وعبر قناعة وجدانية وإنسانية تشكلت عبر سنوات طويلة من الانتظار والمعاناة، قررت عائلة مجدولين، وفق شقيقتها فاطمة القاضي، فتح العزاء يومي الـ 4 والـ5 من حزيران الجاري، مشيرةً إلى أنه قرار عائلي يحمل صفة تكريمية ورمزية لما قدمته مجدولين وكثير من الفتيات المغيبات، ولا يستند إلى أي إعلان أو تأكيد صادر عن جهة معنية بخصوص مصير مجدولين.
مجدولين.. في عين والدها
بمشاعر ونبرة صوت مليئة بالحنين والفخر بابنته، يستذكر والد مجدولين محمد فارس القاضي ملامح شخصية فقيدته، التي تميزت وفق وصفه منذ طفولتها بشخصية قوية وحضور طاغٍ فرض نفسه على الجميع، مشيراً إلى أنه خلال سنوات الدراسة، كانت تلعب دائماً دور محامي الدفاع والحامي الشجاع لشقيقاتها فاطمة، وعلا، وشام.
وأجمل ذكريات الأب محمد مع ابنته مجدولين والأقرب إلى قلبه، حسب تعبيره، تلك اللحظات التي اصطحب فيها مجدولين معه لأداء مناسك العمرة، وهي الذكرى العميقة التي بقيت محفورة في وجدانه، تفوح بالسلام وتواسيه طوال سنوات الانتظار المرير.
وتُعد مجدولين واحدة من بين (120 إلى 300 ألف شخص مفقود في سوريا)، كانت الهيئة الوطنية للمفقودين قدرت عددهم في شهر آب الماضي، مبينة أن العدد قد يتجاوز ذلك بسبب صعوبة الحصر.