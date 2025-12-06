عرض عسكري لقوات الجيش العربي السوري في مدينة طيبة الإمام بريف حماة بمناسبة ذكرى تحرير سوريا

السيدة لطيفة الدروبي حول مستقبل الشباب السوري: أحلم بعودة الشباب السوري للمساهمة في بناء وطنهم
أول كابل بحري يربط سوريا مباشرة بشبكة الاتصالات العالمية.. نقلة نوعية في جودة الإنترنت
حضور فاعل لوزارة النقل في معرض دمشق الدولي
استقبال طلبات الراغبين في التعاقد مع وزارة الدفاع في مركز تجنيد إدلب.
عملية مشتركة لإدارتي مكافحة المخدرات في وزارتي الداخلية السورية والتركية تسفر عن ضبط نحو 10 ملايين حبة كبتاغون
