حمص تحتفي بالمخطوطات.. انطلاق ورشة عمل متخصصة في تحقيق التراث المكتوب
إعادة تشغيل مخبز “شهداء الأتارب” بريف حلب بعد إعادة تأهيله
“القيادة الشخصية بين الواقع والطموح”.. محاضرة في المركز الثقافي بإدلب
الرئيس الشرع: تكاتف السوريين هو السبيل لبناء سوريا وإعادتها إلى مكانتها التاريخية الحقيقية
جلسة حوارية بحمص تناقش مسار العدالة الانتقالية بآليات قانونية تكشف الحقائق وتنصف الضحايا
صلنفة بريف اللاذقية تعزّز مكانتها السياحية بمشاريع جديدة تدعم الاستثمار
وزير الأشغال يتفقد مشروع تطوير طريق إدلب–أريحا ويؤكد أهميته وتسريع وتيرة إنجازه
الجسور الحجرية في القنيطرة.. أرشيف مفتوح على تاريخ المنطقة وعراقتها
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