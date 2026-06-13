ملتقى مصممي طرطوس الأول يجمع المختصين لتبادل الخبرات وتطوير ‏المهارات

طرطوس-سانا‏

أقام اتحاد المصممين في سوريا، اليوم السبت، بالتعاون مع اتحاد طلبة ‏طرطوس، ملتقى مصممي طرطوس الأول في المركز الثقافي العربي، بهدف ‏تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال التصميم. ‏

وأوضح مؤسس وعضو مجلس إدارة اتحاد المصممين السوريين، إسماعيل ‏دعدوش في تصريح لـ سانا، أن الملتقى يُقام للمرة الأولى في محافظة ‏طرطوس، ويهدف إلى جمع المصممين في مكان واحد للاستفادة من خبرات ‏المدربين والمختصين، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من ‏الملتقيات التي نظمها الاتحاد في عدد من المحافظات السورية.‏

وتضمن الملتقى ثلاثة محاور رئيسية تناولت أهمية التصميم، وصناعة ‏الإعلان والتسويق العاطفي، وهندسة التصميم، وقدمها مدربون ومتخصصون ‏في مجال التصميم.‏

من جهتها أشارت هدى فيضو، المدربة ومصممة الغرافيك ديزاين، إلى أن ‏مثل هذه الفعاليات يسهم في خلق بيئة تشاركية بين المصممين، ويوفر فرصاً ‏مهنية جديدة في ظل تزايد الحاجة إلى مصممي الغرافيك والمسوقين، مع ‏ازدياد المشاريع وأعمال إعادة البناء والتنمية وافتتاح المشاريع الجديدة.‏

وأكدت فيضو أن الملتقى يشجع الشباب الراغبين بدخول مجال التصميم، ولا ‏سيما من يفتقرون إلى الخبرة أو الثقة الكافية، إذ يتيح لهم فرصة التعلم ‏والتواصل مع المختصين والاستفادة من تجاربهم.‏

بدورهم أوضح عدد من طلاب الهندسة المشاركين في الملتقى، أن ‏مشاركتهم تهدف إلى التعرف على الخبرات المتنوعة في مجال التصميم، ‏وتوسيع معارفهم، والاستفسار عن مختلف جوانب المهنة، والاستفادة من ‏خبرات وتجارب المحاضرين.‏

ويأتي الملتقى ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي ينظمها اتحاد ‏المصممين السوريين، بهدف دعم المواهب الشابة، وتعزيز حضور قطاع ‏التصميم في مختلف المحافظات.‏