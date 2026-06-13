الرئيس الشرع: تكاتف السوريين هو السبيل لبناء سوريا وإعادتها إلى مكانتها التاريخية الحقيقية

اختتام ورشة “القيادة بين التحديات والإنجاز” في حمص لتعزيز المهارات الإدارية
حضور رسمي وشعبي في فعالية إحياء ذكرى انطلاق الثورة السورية بخيمة رمضان في طرطوس
محافظة الرقة بالتعاون مع شركة البناء والتشييد تعمل على ترميم الجسر القديم لوضعه في الخدمة
وزارة الأوقاف تشارك لأول مرة في معرض دمشق الدولي.. إقبال كبير على معروضات الجناح
مديرية الإعلام في دير الزور تنظم لقاءً حوارياً بين وزير الطاقة وممثلين عن المجتمع المحلي
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