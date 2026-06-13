الرئيس الشرع: تكاتف السوريين هو السبيل لبناء سوريا وإعادتها إلى مكانتها التاريخية الحقيقية
جلسة حوارية بحمص تناقش مسار العدالة الانتقالية بآليات قانونية تكشف الحقائق وتنصف الضحايا
صلنفة بريف اللاذقية تعزّز مكانتها السياحية بمشاريع جديدة تدعم الاستثمار
وزير الأشغال يتفقد مشروع تطوير طريق إدلب–أريحا ويؤكد أهميته وتسريع وتيرة إنجازه
الجسور الحجرية في القنيطرة.. أرشيف مفتوح على تاريخ المنطقة وعراقتها
“حكاية عز”… فعالية في الحفة تستحضر بطولة الأهالي وتخلّد ذكرى المعركة
جلسة توعية بالقنيطرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
حضور حكومي واستثمارات واعدة في “بيلدكس 24” لدعم ملف إعادة الإعمار والتعافي المبكر
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