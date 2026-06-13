إعادة تشغيل مخبز “شهداء الأتارب” بريف حلب بعد إعادة تأهيله

حلب-سانا
وضعت منطقة الأتارب مخبز “شهداء الأتارب” الحيوي في ريف حلب الغربي، بالخدمة والإنتاج بشكل كامل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتأهيل الشاملة، نتيجة الحريق الذي تعرض له المخبز مؤخراً، وهي خطوة مهمة لضمان استمرارية توفير مادة الخبز الأساسية واليومية للسكان، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
شريان خدمي لأكثر من 30 ألف نسمة
وأوضح مسؤول مكتب العلاقات العامة في إدارة منطقة الأتارب، عبد الكريم العمر، في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن مخبز “شهداء الأتارب” يخدم ما يزيد على 30 ألف نسمة في منطقة الأتارب ومحيطها، لافتاً إلى أنه فور حدوث الحريق، تابعت إدارة المنطقة إعادة تأهيله بشكل مباشر.
وقال العمر: “جرى التنسيق والعمل المشترك بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية لإعادة تأهيله، حيث تولت منظمة (رحمة بلا حدود) تنفيذ أعمال التأهيل الميدانية وسط إشراف ومتابعة مستمرة من إدارة المنطقة، لضمان سرعة التنفيذ وعودة تدفق مادة الخبز إلى الأهالي، وهو ما يؤكد أهمية التعاون المشترك في دعم واستقرار الخدمات الأساسية”.
خطوط إنتاج جديدة وتقنيات حديثة
من جانبه، أوضح مدير مخبز “شهداء الأتارب”، مصطفى جاهكلي، في تصريح مماثل، أن الحريق الذي نشب في الـ 3 من أيار الماضي تسبب بخروج المخبز كلياً عن الخدمة، ما استدعى استجابة فورية بالتعاون مع مديرية المخابز والجهات المانحة، مبيناً أنه تم تحديث البنية التشغيلية للمخبز بطاقة إنتاجية بلغت 10 أطنان يومياً، الأمر الذي يلبي احتياجات السكان بفاعلية وجودة عالية.
حل أزمة الخبز وتذليل الصعوبات
بدورهم، عبّر عدد من أهالي مدينة الأتارب عن ارتياحهم الكبير للاستجابة السريعة وإعادة افتتاح المخبز، حيث أشار عبدو جويني إلى حجم المعاناة التي واجهها السكان خلال فترة توقف الفرن التي استمرت نحو شهر ونصف، أما الآن فالمادة متوافرة بجودة ممتازة، فيما نوه زكريا مستو بالجهود المبذولة وإتمام أعمال الإصلاح ، مؤكداً أن الفرن عاد للعمل بجودة إنتاجية أفضل مما كانت عليه سابقاً.
ويندرج إنجاز هذا المشروع الخدمي الحيوي في سياق الخطط الحكومية والأهلية المتواصلة في محافظة حلب لإعادة إعمار وتأهيل المرافق الخدمية المتضررة، بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز استقرار الاستجابة الإنسانية والتنموية في المنطقة.