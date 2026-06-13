إعادة تشغيل مخبز “شهداء الأتارب” بريف حلب بعد إعادة تأهيله

حلب-سانا‏

وضعت منطقة الأتارب مخبز “شهداء الأتارب” الحيوي في ريف حلب ‏الغربي، بالخدمة والإنتاج بشكل كامل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم ‏والتأهيل الشاملة، نتيجة الحريق الذي تعرض له المخبز مؤخراً، وهي خطوة ‏مهمة لضمان استمرارية توفير مادة الخبز الأساسية واليومية للسكان، ‏وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.‏

شريان خدمي لأكثر من 30 ألف نسمة

وأوضح مسؤول مكتب العلاقات العامة في إدارة منطقة الأتارب، عبد الكريم ‏العمر، في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن مخبز “شهداء الأتارب” يخدم ما ‏يزيد على 30 ألف نسمة في منطقة الأتارب ومحيطها، لافتاً إلى أنه فور ‏حدوث الحريق، تابعت إدارة المنطقة إعادة تأهيله بشكل مباشر.‏

وقال العمر: “جرى التنسيق والعمل المشترك بين المؤسسات الحكومية ‏والمنظمات الإنسانية لإعادة تأهيله، حيث تولت منظمة (رحمة بلا حدود) ‏تنفيذ أعمال التأهيل الميدانية وسط إشراف ومتابعة مستمرة من إدارة المنطقة، ‏لضمان سرعة التنفيذ وعودة تدفق مادة الخبز إلى الأهالي، وهو ما يؤكد ‏أهمية التعاون المشترك في دعم واستقرار الخدمات الأساسية”.‏

خطوط إنتاج جديدة وتقنيات حديثة

من جانبه، أوضح مدير مخبز “شهداء الأتارب”، مصطفى جاهكلي، في ‏تصريح مماثل، أن الحريق الذي نشب في الـ 3 من أيار الماضي تسبب بخروج ‏المخبز كلياً عن الخدمة، ما استدعى استجابة فورية بالتعاون مع مديرية ‏المخابز والجهات المانحة، مبيناً أنه تم تحديث البنية التشغيلية للمخبز بطاقة ‏إنتاجية بلغت 10 أطنان يومياً، الأمر الذي يلبي احتياجات السكان بفاعلية ‏وجودة عالية.‏

حل أزمة الخبز وتذليل الصعوبات

بدورهم، عبّر عدد من أهالي مدينة الأتارب عن ارتياحهم الكبير للاستجابة ‏السريعة وإعادة افتتاح المخبز، حيث أشار عبدو جويني إلى حجم المعاناة ‏التي واجهها السكان خلال فترة توقف الفرن التي استمرت نحو شهر ‏ونصف، أما الآن فالمادة متوافرة بجودة ممتازة، فيما نوه زكريا مستو ‏بالجهود المبذولة وإتمام أعمال الإصلاح ، مؤكداً أن الفرن عاد للعمل بجودة ‏إنتاجية أفضل مما كانت عليه سابقاً.‏

ويندرج إنجاز هذا المشروع الخدمي الحيوي في سياق الخطط الحكومية ‏والأهلية المتواصلة في محافظة حلب لإعادة إعمار وتأهيل المرافق الخدمية ‏المتضررة، بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز استقرار ‏الاستجابة الإنسانية والتنموية في المنطقة.‏