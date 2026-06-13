“القيادة الشخصية بين الواقع والطموح”.. محاضرة في المركز الثقافي بإدلب

إدلب-سانا

فتح المركز الثقافي في مدينة إدلب، اليوم السبت، ملف القيادة الشخصية لدى الشباب، عبر محاضرة بعنوان “القيادة الشخصية بين الواقع والطموح”، أقامتها مديرية الثقافة في المحافظة، بحضور عدد من المهتمين والشباب.

وتناولت المحاضرة التي ألقاها الدكتور مصعب أحمد بدوي، محاور عدة، منها إرادة التغيير الحقيقي، ومفهوم الاستخلاف في الأرض، والتوازن في الحياة، إضافة إلى آليات صناعة الأهداف وبناء العادات.

وأوضح بدوي في تصريح لمراسل سانا، أن المحاضرة ناقشت سبل النهوض بقدرات الشباب السوري، وتحفيزهم على الإسهام في إعادة بناء بلدهم، من خلال التركيز على الواقع والتحديات التي تواجههم بعد سنوات الحرب، وآليات التأقلم معها وتذليلها.

وأشار بدوي إلى أن القيادة الشخصية تبدأ من تحديد الهدف وربطه بخطة يومية واضحة، مبيناً أن بناء العادات الصغيرة يشكل أساساً لتحقيق تغيير حقيقي ومستدام.

مهارات للمستقبل

بدوره أشار مدير ثقافة إدلب خالد اليوسف إلى أن المديرية تنفذ برنامج محاضرات شهرية موجّهة للشباب، تركز على الموضوعات التنموية التي تربط بين الواقع العملي والطموح المهني والعلمي، وتعنى بتعزيز ثقافة التغيير الإيجابي لديهم.

ولفت اليوسف إلى أن أهمية هذه المحاضرات تنبع من دورها في تنمية وعي الشباب، ومساعدتهم على امتلاك رؤية واضحة وحافز نحو المستقبل، بما يسهم في تحقيق طموحاتهم ضمن مسارات سليمة.

من جانبه ذكر محمد زعزور، أحد الحضور، أن المحاضرة قدمت خطوات عملية لتحديد الأهداف ومتابعتها، ولا سيما في مجالات تنظيم الوقت والدراسة وصناعة الأثر، داعياً إلى تكرار فعاليات مماثلة في المحافظة، لما لها من دور في زيادة الوعي والنضج الفكري والمعرفي لدى الشباب.

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة نشاطات ثقافية وتوعوية تنفذها مديرية الثقافة في إدلب، بهدف تطوير المهارات الشخصية والمهنية لدى الشباب، وربطهم بسوق العمل، وتزويدهم بأدوات عملية للتخطيط الشخصي والدراسي.