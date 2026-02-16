اجتماع في دمشق لبحث التطورات الإنسانية في سوريا وتعزيز الاستجابة الوطنية

مساعدات غذائية وصحية لـ 247 عائلة في بيت جن بعد العدوان الإسرائيلي
الجالية السورية والعربية في مالمو بالسويد تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
قبيل عيد الفطر المبارك حركة نشطة في أسواق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي
غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث مع وفد منظمة GIZ الألمانية تعزيز التعليم المهني
وزير المالية يبحث مع “IFC” تعزيز الشراكات وتمويل المشاريع بسوريا
