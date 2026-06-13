‏”بيلدكس 2026″ بدمشق يستقطب شركات البناء والطاقة ويعرض أحدث ‏حلول ‏التصميم الهندسي

دمشق-سانا ‏

يشهد معرض بيلدكس الدولي للبناء والتشييد بدورته الـ 24 حضوراً واسعاً ‌‏للشركات المحلية والإقليمية المتخصصة في مجالات البناء والطاقة المتجددة ‌‏والتصميم الهندسي، حيث يشكل منصة مهمة تجمع الخبراء والمستثمرين ‌‏والمهندسين، للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول التي تسهم في تطوير ‌‏قطاع الإنشاءات، وتعزيز كفاءة المباني، وتحقيق معايير الاستدامة.‏

أحدث التقنيات المرتبطة بالطاقة الشمسية

وأوضح محمد تركاوي، المدير التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة ‌‏بتركيب منظومات الطاقة الشمسية لـ سانا، أن الطلب على حلول الطاقة ‌‏المتجددة يشهد نمواً متزايداً في السوق السورية، في ظل الحاجة إلى مصادر ‌‏طاقة أكثر كفاءة واستدامة، مؤكداً أن المعرض يشكل فرصة مهمة لعرض ‌‏أحدث التقنيات المرتبطة بالطاقة الشمسية وأنظمة التدفئة والتبريد الحديثة.‏

وفي قطاع التصميم الهندسي، أكد عمر الأحمر، الشريك المؤسس لإحدى ‌‏الشركات المتخصصة في التصميم الداخلي والمعماري، أن معرض ‌‏‌”‏بيلدكس” شكّل فرصة مهمة لعرض أحدث الحلول في مجال هندسة ‌‏الواجهات الخارجية للمباني الحديثة، إلى جانب التعريف بأنظمة القواطع ‌‏الداخلية التي تمثلها الشركة عن شركات أوروبية متخصصة، والمستخدمة في ‌‏الشركات والمؤسسات الحكومية والمشافي والمصارف.‏

وأوضح الأحمر أن أنظمة القواطع الداخلية تتميز بقدرتها العالية على تحقيق ‌‏العزل الصوتي وفق معايير أوروبية معتمدة ونتائج اختبارات مخبرية دولية، ‌‏ما يسهم في الحد من انتقال الضوضاء وتحسين البيئة الصوتية داخل الأبنية ‌‏الحديثة، مشيراً إلى تزايد الحاجة في السوق السورية إلى حلول هندسية توفر ‌‏مستويات أعلى من الراحة الصوتية وتواكب متطلبات البناء الحديثة.‏

شركات عالمية تستعد للمساهمة في إعادة الإعمار

وفي قطاع مواد البناء والتشطيبات، استعرضت إحدى الشركات التركية ‌‏المتخصصة في صناعة البورسلان أحدث منتجاتها وتقنياتها التصنيعية ‌‏الموجهة للمشاريع السكنية والتجارية.‏

وأوضح المدير الإقليمي للشركة خالد الخطيب، أن الشركة تشارك للمرة ‌‏الثانية في “بيلدكس”، مشيراً إلى توسيع حضورها هذا العام عبر جناح ‌‏أكبر، إلى جانب خطط لافتتاح معرض دائم في دمشق، وتوسيع شبكة الوكلاء ‌‏في مختلف المحافظات.‏

وأكد الخطيب أن السوق السورية تمثل فرصة واعدة في ظل النشاط المتوقع ‌‏في مشاريع إعادة الإعمار والتوسع العمراني، مشيراً إلى أن منتجات الشركة ‌‏تتميز بجودة عالية وأسعار تنافسية.‏

ويشهد المعرض حضوراً لمختلف القطاعات تشمل مواد ‏البناء، والطاقات ‌‏البديلة، والكهرباء والإنارة، إلى جانب ‏مشاركة لافتة لقطاعات الدهانات ‌‏ومواد العزل، ومعدات التكييف والتهوية، ‏والأنابيب والمصاعد، والسيراميك ‌‏والخلاطات ‏والتجهيزات ‏الصحية، والألمنيوم والزجاج.‏

وكانت فعاليات معرض بيلدكس الدولي للبناء والتشييد انطلقت الأربعاء ‌‏الماضي، في مدينة المعارض بدمشق ويختتم يوم غد الأحد، حيث تشارك فيه ‏شركات ومكاتب ‌‏متخصصة في تقنيات المياه والاستدامة البيئية، ‏وشركات ‏التطوير ‏العقاري، ‏والمكاتب الهندسية، والآليات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ‌‏إضافة إلى ‏مؤسسات مصرفية ‏وشركات أنظمة الأمن والسلامة‎.‎