‏”بيلدكس 2026″ بدمشق يستقطب شركات البناء والطاقة ويعرض أحدث ‏حلول ‏التصميم الهندسي

دمشق-سانا
يشهد معرض بيلدكس الدولي للبناء والتشييد بدورته الـ 24 حضوراً واسعاً للشركات المحلية والإقليمية المتخصصة في مجالات البناء والطاقة المتجددة والتصميم الهندسي، حيث يشكل منصة مهمة تجمع الخبراء والمستثمرين والمهندسين، للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول التي تسهم في تطوير قطاع الإنشاءات، وتعزيز كفاءة المباني، وتحقيق معايير الاستدامة.
أحدث التقنيات المرتبطة بالطاقة الشمسية
وأوضح محمد تركاوي، المدير التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة بتركيب منظومات الطاقة الشمسية لـ سانا، أن الطلب على حلول الطاقة المتجددة يشهد نمواً متزايداً في السوق السورية، في ظل الحاجة إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة واستدامة، مؤكداً أن المعرض يشكل فرصة مهمة لعرض أحدث التقنيات المرتبطة بالطاقة الشمسية وأنظمة التدفئة والتبريد الحديثة.
وفي قطاع التصميم الهندسي، أكد عمر الأحمر، الشريك المؤسس لإحدى الشركات المتخصصة في التصميم الداخلي والمعماري، أن معرض ”بيلدكس” شكّل فرصة مهمة لعرض أحدث الحلول في مجال هندسة الواجهات الخارجية للمباني الحديثة، إلى جانب التعريف بأنظمة القواطع الداخلية التي تمثلها الشركة عن شركات أوروبية متخصصة، والمستخدمة في الشركات والمؤسسات الحكومية والمشافي والمصارف.
وأوضح الأحمر أن أنظمة القواطع الداخلية تتميز بقدرتها العالية على تحقيق العزل الصوتي وفق معايير أوروبية معتمدة ونتائج اختبارات مخبرية دولية، ما يسهم في الحد من انتقال الضوضاء وتحسين البيئة الصوتية داخل الأبنية الحديثة، مشيراً إلى تزايد الحاجة في السوق السورية إلى حلول هندسية توفر مستويات أعلى من الراحة الصوتية وتواكب متطلبات البناء الحديثة.
شركات عالمية تستعد للمساهمة في إعادة الإعمار
وفي قطاع مواد البناء والتشطيبات، استعرضت إحدى الشركات التركية المتخصصة في صناعة البورسلان أحدث منتجاتها وتقنياتها التصنيعية الموجهة للمشاريع السكنية والتجارية.
وأوضح المدير الإقليمي للشركة خالد الخطيب، أن الشركة تشارك للمرة الثانية في “بيلدكس”، مشيراً إلى توسيع حضورها هذا العام عبر جناح أكبر، إلى جانب خطط لافتتاح معرض دائم في دمشق، وتوسيع شبكة الوكلاء في مختلف المحافظات.
وأكد الخطيب أن السوق السورية تمثل فرصة واعدة في ظل النشاط المتوقع في مشاريع إعادة الإعمار والتوسع العمراني، مشيراً إلى أن منتجات الشركة تتميز بجودة عالية وأسعار تنافسية.
ويشهد المعرض حضوراً لمختلف القطاعات تشمل مواد البناء، والطاقات البديلة، والكهرباء والإنارة، إلى جانب مشاركة لافتة لقطاعات الدهانات ومواد العزل، ومعدات التكييف والتهوية، والأنابيب والمصاعد، والسيراميك والخلاطات والتجهيزات الصحية، والألمنيوم والزجاج.
وكانت فعاليات معرض بيلدكس الدولي للبناء والتشييد انطلقت الأربعاء الماضي، في مدينة المعارض بدمشق ويختتم يوم غد الأحد، حيث تشارك فيه شركات ومكاتب متخصصة في تقنيات المياه والاستدامة البيئية، وشركات التطوير العقاري، والمكاتب الهندسية، والآليات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، إضافة إلى مؤسسات مصرفية وشركات أنظمة الأمن والسلامة.