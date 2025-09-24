عمليات جراحية نوعية لحملة “أمل السعودية” في المستشفى الوطني الجامعي بدمشق
أهالي دير الزور يتابعون كلمة الرئيس أحمد الشرع في الساحات العامة
“سوريا لكل مواطن حر” مواطنون من دمشق بعد إلقاء الرئيس الشرع كلمته في الأمم المتحدة
أهالي طرطوس يحتشدون في ساحة المحافظة لمتابعة كلمة الرئيس أحمد الشرع
مشاهد من مدينة دوما في ريف دمشق أثناء متابعة الأهالي كلمة الرئيس أحمد الشرع
الرئيس الشرع: الحكاية السورية لم تنته بعد، فهي مستمرة في بناء فصل جديد من فصولها
الرئيس الشرع: نطالب برفع العقوبات بشكل كامل حتى لا تكون أداة لتكبيل الشعب السوري
الرئيس الشرع: السياسات الإسرائيلية تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا ولشعبها
