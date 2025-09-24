عمليات جراحية نوعية لحملة “أمل السعودية” في المستشفى الوطني الجامعي بدمشق

بعد توقفه ليومين معبر كسب الحدودي يستأنف عمله باستقبال المسافرين وتقديم التسهيلات اللاز
كيف احتفلت محافظة ريف دمشق بإطلاق صندوق التنمية السوري؟
أكثر من 5 آلاف مراجع لمستشفى الحولة الوطني في ريف حمص خلال نيسان الماضي
ملخص عن عمل ورشة قضايا الحريات الشخصية والحياة السياسية ضمن مؤتمر الحوار الوطني السوري
وزارة التربية والتعليم تستكمل استعداداتها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى