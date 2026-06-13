محافظ حلب يتفقد الواقع الخدمي في منطقة سمعان الجنوبية ويفتتح عدداً من المراكز الصحية.
بمشاركة 40 فريقاً..انطلاق المسابقة البرمجية DCPC 2026 في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق
حمص تحتفي بالمخطوطات.. انطلاق ورشة عمل متخصصة في تحقيق التراث المكتوب
إعادة تشغيل مخبز “شهداء الأتارب” بريف حلب بعد إعادة تأهيله
“القيادة الشخصية بين الواقع والطموح”.. محاضرة في المركز الثقافي بإدلب
الرئيس الشرع: تكاتف السوريين هو السبيل لبناء سوريا وإعادتها إلى مكانتها التاريخية الحقيقية
جلسة حوارية بحمص تناقش مسار العدالة الانتقالية بآليات قانونية تكشف الحقائق وتنصف الضحايا
صلنفة بريف اللاذقية تعزّز مكانتها السياحية بمشاريع جديدة تدعم الاستثمار
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