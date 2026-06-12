الجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا.. أول مشروع لجامعة خاصة في ريف إدلب الجنوبي

افتتاح مسجد بلال بن رباح في قرية الخضراء بريف اللاذقية بعد إعادة تأهيله
بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحسين الواقع المائي في تلدو بريف حمص
وزير الصحة يفتتح ثمانية أقسام جديدة في مشفى التل الوطني بريف دمشق
حديث الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه عدداً من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني في قصر الشعب بدمشق
بهدف تحسين الواقع الخدمي.. مجلس بلدة تسيل في ريف درعا يبدأ تعبيد  وتأهيل عدداً من الطرقات
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