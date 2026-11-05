حملة تنظيف وتشجير في حديقة السلام الجديدة بحلب بمناسبة اليوم الوطني للبيئة

حلب-سانا‏

نفذت مديرية البيئة في حلب، بالتعاون مع مؤسسة “بسمة أمل”، اليوم الأربعاء حملة ‏لتنظيف وتشجير حديقة السلام الجديدة في حي حلب الجديدة، بمشاركة أطفال من ‏المؤسسة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، بهدف تحسين واقع الحديقة وزيادة ‏المساحات الخضراء فيها.‏

وأوضحت المهندسة آية دقاق، رئيسة دائرة التوعية في مديرية البيئة لـ سانا، أن الحملة ‏تضمنت تنظيف الحديقة وزراعة غراس جديدة، بالتعاون مع الأطفال، بهدف تعزيز ‏وعيهم بأهمية النظافة والمحافظة على البيئة والمساحات العامة، مشيرة إلى أن الحديقة ‏كانت تعاني تراكم النفايات ونقص سلات المهملات، ما دفع إلى توزيع نحو عشر ‏سلات فيها خلال النشاط.‏

تنمية روح التعاون والمبادرة عند الأطفال ‏

من جهتها، أوضحت مسؤولة الأيتام في مؤسسة بسمة أمل، سارة علوش في تصريح ‏مماثل، أن المبادرة التي حملت عنوان “اصنع ذكرى” شارك فيها أطفال مكفولون لدى ‏المؤسسة، بهدف تعزيز روح التعاون والمبادرة لديهم، من خلال تنظيف الحديقة وزراعة ‏الغراس، لافتة إلى أن كل طفل اختار غرسة تحمل اسم والده أو والدته الراحلين، تخليداً ‏لذكراهم.‏

وعبّر الطفل زكريا عبيد، أحد المشاركين في الحملة، عن سعادته بالمشاركة في تنظيف ‏الحديقة وزراعة غرسة باسم والده الراحل مشيراً إلى أن الأطفال أسهموا في تنظيف ‏المكان وتعلموا كيفية زراعة الأشجار والمحافظة على نظافة الحدائق.‏

ويهدف الاحتفال بيوم البيئة الوطني إلى تعزيز الوعي والمسؤولية المجتمعية تجاه حماية ‌‏الموارد الطبيعية، والحد من التلوث وزيادة المساحات الخضراء، من خلال تكاتف جهود ‌‏المؤسسات والأفراد والمجتمع المحلي لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة.‏