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حملة تنظيف وتشجير في حديقة السلام الجديدة بحلب بمناسبة اليوم الوطني للبيئة

حلب-سانا‏

نفذت مديرية البيئة في حلب، بالتعاون مع مؤسسة “بسمة أمل”، اليوم الأربعاء حملة ‏لتنظيف وتشجير حديقة السلام الجديدة في حي حلب الجديدة، بمشاركة أطفال من ‏المؤسسة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، بهدف تحسين واقع الحديقة وزيادة ‏المساحات الخضراء فيها.‏

وأوضحت المهندسة آية دقاق، رئيسة دائرة التوعية في مديرية البيئة لـ سانا، أن الحملة ‏تضمنت تنظيف الحديقة وزراعة غراس جديدة، بالتعاون مع الأطفال، بهدف تعزيز ‏وعيهم بأهمية النظافة والمحافظة على البيئة والمساحات العامة، مشيرة إلى أن الحديقة ‏كانت تعاني تراكم النفايات ونقص سلات المهملات، ما دفع إلى توزيع نحو عشر ‏سلات فيها خلال النشاط.‏

تنمية روح التعاون والمبادرة عند الأطفال ‏

IMG 2010 حملة تنظيف وتشجير في حديقة السلام الجديدة بحلب بمناسبة اليوم الوطني للبيئة

من جهتها، أوضحت مسؤولة الأيتام في مؤسسة بسمة أمل، سارة علوش في تصريح ‏مماثل، أن المبادرة التي حملت عنوان “اصنع ذكرى” شارك فيها أطفال مكفولون لدى ‏المؤسسة، بهدف تعزيز روح التعاون والمبادرة لديهم، من خلال تنظيف الحديقة وزراعة ‏الغراس، لافتة إلى أن كل طفل اختار غرسة تحمل اسم والده أو والدته الراحلين، تخليداً ‏لذكراهم.‏

وعبّر الطفل زكريا عبيد، أحد المشاركين في الحملة، عن سعادته بالمشاركة في تنظيف ‏الحديقة وزراعة غرسة باسم والده الراحل مشيراً إلى أن الأطفال أسهموا في تنظيف ‏المكان وتعلموا كيفية زراعة الأشجار والمحافظة على نظافة الحدائق.‏

ويهدف الاحتفال بيوم البيئة الوطني إلى تعزيز الوعي والمسؤولية المجتمعية تجاه حماية ‌‏الموارد الطبيعية، والحد من التلوث وزيادة المساحات الخضراء، من خلال تكاتف جهود ‌‏المؤسسات والأفراد والمجتمع المحلي لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة.‏

IMG 1991 حملة تنظيف وتشجير في حديقة السلام الجديدة بحلب بمناسبة اليوم الوطني للبيئة
IMG 1992 حملة تنظيف وتشجير في حديقة السلام الجديدة بحلب بمناسبة اليوم الوطني للبيئة
IMG 2002 حملة تنظيف وتشجير في حديقة السلام الجديدة بحلب بمناسبة اليوم الوطني للبيئة
IMG 2005 حملة تنظيف وتشجير في حديقة السلام الجديدة بحلب بمناسبة اليوم الوطني للبيئة
IMG 2014 حملة تنظيف وتشجير في حديقة السلام الجديدة بحلب بمناسبة اليوم الوطني للبيئة
IMG 2017 حملة تنظيف وتشجير في حديقة السلام الجديدة بحلب بمناسبة اليوم الوطني للبيئة
IMG 3353 حملة تنظيف وتشجير في حديقة السلام الجديدة بحلب بمناسبة اليوم الوطني للبيئة
IMG 3358 حملة تنظيف وتشجير في حديقة السلام الجديدة بحلب بمناسبة اليوم الوطني للبيئة
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