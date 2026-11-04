الشركات المحلية في “بروجكت سوريا 2026”.. مشاريع وحلول لإعادة الإعمار‏

دمشق-سانا
تعرض الشركات المحلية المشاركة في معرض “بروجكت سوريا 2026” نماذج متنوعة من المشاريع والاستثمارات والحلول المرتبطة بقطاعات البناء والتشييد والتطوير العقاري، بدءاً من توفير مواد البناء والتجهيزات الهندسية، وصولاً إلى إقامة المشاريع السكنية والتجارية والصناعية، وتقديم الأنظمة التقنية الحديثة، بما يواكب احتياجات السوق السورية ومتطلبات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وأوضح عدد من ممثلي الشركات المحلية في تصريحات لـ سانا اليوم الأربعاء أن مشاركتهم في المعرض تهدف إلى التعريف بمشاريعهم وخدماتهم، وتوسيع مجالات التعاون مع المستثمرين والشركات العاملة في القطاع، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتوسع وتطوير الأعمال.
مشروع سكني وتنموي في البادية السورية
أوضح مسؤول العلاقات العامة في مشروع “واحات الشام الذكية” الدكتور محمد العبسي، أن مشاركة المشروع في المعرض تهدف إلى التعريف برؤيته لإقامة تجمع سكني وتنموي متكامل في البادية السورية، وهو حالياً في مرحلة التأسيس، لافتاً إلى أن إدارته تستعد لعقد مؤتمره التأسيسي في الثالث من كانون الأول المقبل، لعرض تفاصيل المشروع واستقطاب المستثمرين.
وبيّن العبسي أن المشروع يمتد على مساحة تقارب مليون دونم، بالتعاون مع العشائر والقبائل السورية، ويتضمن في مرحلته الأولى إنشاء 20 ألف وحدة سكنية، وتوفير فرص عمل في قطاعات الهندسة والزراعة والثروة الحيوانية والطب البيطري، بما يسهم في دعم التنمية وتوفير احتياجات السوق المحلية.
مشاريع تجارية وتوسّع صناعي
من جانبه، ذكر عضو مجلس إدارة إحدى الشركات القابضة في الشمال السوري عبد الله الشيخ أن المشاركة في المعرض تهدف إلى التعريف بأعمال الشركة واستثماراتها، وفتح آفاق جديدة للتعاون، مشيراً إلى تنفيذها عدداً من المشاريع، أبرزها تشييد مول تجاري في الشمال السوري بمساحة طابقية تبلغ 36 ألف متر مربع، إضافة إلى إنشاء مول في حي الخالدية بمدينة حلب.
وكشف الشيخ عن توجه الشركة نحو التوسع في المجالات الصناعية والتنموية، موضحاً أن دراسات تجري حالياً لإقامة معمل للكلس وآخر لصهر الحديد في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، إلى جانب التخطيط لإنشاء سلسلة من المعامل المتخصصة في محافظة إدلب.
أنظمة تقنية لحماية المنشآت
في مجال الحلول التقنية، أوضح مدير المشاريع في شركة لأنظمة أمن وسلامة المنشآت فراس حلاق أن خدمات الشركة تشمل المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، من خلال إعداد دراسات هندسية لتحديد احتياجاتها التقنية، وتوريد الأنظمة اللازمة وتنفيذها.
وأشار حلاق إلى أن هذه الحلول تشمل أنظمة المنازل الذكية، وإنذار الحريق والسرقة، وكاميرات المراقبة، وشبكات الاتصالات اللاسلكية والمقاسم الهاتفية، بما يوفر تكاملاً بين متطلبات الأمن والتجهيزات التقنية في المباني والمنشآت.
تأمين مواد البناء ومستلزمات المقاولات
لفت مدير شركة متخصصة باستيراد مواد البناء والإكساء محمد كردية، إلى أن الشركة توفر أصنافاً متنوعة وحديثة من مواد البناء، تستوردها من دول عدة، أبرزها مصر والصين والهند والأردن وإسبانيا وإيطاليا، وتوزعها عبر 17 فرعاً في معظم المحافظات السورية.
واعتبر كردية أن المعرض يشكل فرصة للتواصل مع المهندسين والمستثمرين، والتعريف بالمنتجات والخدمات، وبحث فرص التعاون والصفقات التي تلبي احتياجات قطاع البناء.
بدوره، أوضح مدير شركة لدعامات وسقالات البناء أنور الجاجة أن الشركة توفر احتياجات المقاولين من الدعامات والسقالات بمقاسات مختلفة، والمخصصة لأعمال صب الأسقف والأعمدة، مشيراً إلى أن المشاركة في المعرض تهدف إلى التعريف بمنتجات الشركة وتعزيز التعاون مع الشركات العاملة في قطاع البناء، بما يدعم احتياجات مرحلة إعادة الإعمار.
وتُختتم غداً الخميس فعاليات معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026″، الذي انطلقت في الثاني من تشرين الثاني الجاري، برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان تحت شعار “سوريا أقوى”.