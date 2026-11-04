الشركات المحلية في “بروجكت سوريا 2026”.. مشاريع وحلول لإعادة الإعمار‏

دمشق-سانا‏

تعرض الشركات المحلية المشاركة في معرض “بروجكت سوريا 2026” نماذج متنوعة من ‏المشاريع والاستثمارات والحلول المرتبطة بقطاعات البناء والتشييد والتطوير العقاري، بدءاً من ‏توفير مواد البناء والتجهيزات الهندسية، وصولاً إلى إقامة المشاريع السكنية والتجارية ‏والصناعية، وتقديم الأنظمة التقنية الحديثة، بما يواكب احتياجات السوق السورية ومتطلبات ‏مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.‏

وأوضح عدد من ممثلي الشركات المحلية في تصريحات لـ سانا اليوم الأربعاء أن مشاركتهم في ‏المعرض تهدف إلى التعريف بمشاريعهم وخدماتهم، وتوسيع مجالات التعاون مع المستثمرين ‏والشركات العاملة في القطاع، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتوسع وتطوير الأعمال.‏

مشروع سكني وتنموي في البادية السورية

أوضح مسؤول العلاقات العامة في مشروع “واحات الشام الذكية” الدكتور محمد العبسي، أن ‏مشاركة المشروع في المعرض تهدف إلى التعريف برؤيته لإقامة تجمع سكني وتنموي متكامل ‏في البادية السورية، وهو حالياً في مرحلة التأسيس، لافتاً إلى أن إدارته تستعد لعقد مؤتمره ‏التأسيسي في الثالث من كانون الأول المقبل، لعرض تفاصيل المشروع واستقطاب المستثمرين.‏

وبيّن العبسي أن المشروع يمتد على مساحة تقارب مليون دونم، بالتعاون مع العشائر والقبائل ‏السورية، ويتضمن في مرحلته الأولى إنشاء 20 ألف وحدة سكنية، وتوفير فرص عمل في ‏قطاعات الهندسة والزراعة والثروة الحيوانية والطب البيطري، بما يسهم في دعم التنمية وتوفير ‏احتياجات السوق المحلية.‏

مشاريع تجارية وتوسّع صناعي

من جانبه، ذكر عضو مجلس إدارة إحدى الشركات القابضة في الشمال السوري عبد الله الشيخ ‏أن المشاركة في المعرض تهدف إلى التعريف بأعمال الشركة واستثماراتها، وفتح آفاق جديدة ‏للتعاون، مشيراً إلى تنفيذها عدداً من المشاريع، أبرزها تشييد مول تجاري في الشمال السوري ‏بمساحة طابقية تبلغ 36 ألف متر مربع، إضافة إلى إنشاء مول في حي الخالدية بمدينة حلب.‏

وكشف الشيخ عن توجه الشركة نحو التوسع في المجالات الصناعية والتنموية، موضحاً أن ‏دراسات تجري حالياً لإقامة معمل للكلس وآخر لصهر الحديد في مدينة عدرا الصناعية بريف ‏دمشق، إلى جانب التخطيط لإنشاء سلسلة من المعامل المتخصصة في محافظة إدلب.‏

أنظمة تقنية لحماية المنشآت

في مجال الحلول التقنية، أوضح مدير المشاريع في شركة لأنظمة أمن وسلامة المنشآت فراس ‏حلاق أن خدمات الشركة تشمل المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، من خلال إعداد ‏دراسات هندسية لتحديد احتياجاتها التقنية، وتوريد الأنظمة اللازمة وتنفيذها.‏

وأشار حلاق إلى أن هذه الحلول تشمل أنظمة المنازل الذكية، وإنذار الحريق والسرقة، وكاميرات ‏المراقبة، وشبكات الاتصالات اللاسلكية والمقاسم الهاتفية، بما يوفر تكاملاً بين متطلبات الأمن ‏والتجهيزات التقنية في المباني والمنشآت.‏

تأمين مواد البناء ومستلزمات المقاولات

لفت مدير شركة متخصصة باستيراد مواد البناء والإكساء محمد كردية، إلى أن الشركة توفر ‏أصنافاً متنوعة وحديثة من مواد البناء، تستوردها من دول عدة، أبرزها مصر والصين والهند ‏والأردن وإسبانيا وإيطاليا، وتوزعها عبر 17 فرعاً في معظم المحافظات السورية.‏

واعتبر كردية أن المعرض يشكل فرصة للتواصل مع المهندسين والمستثمرين، والتعريف ‏بالمنتجات والخدمات، وبحث فرص التعاون والصفقات التي تلبي احتياجات قطاع البناء.‏

بدوره، أوضح مدير شركة لدعامات وسقالات البناء أنور الجاجة أن الشركة توفر احتياجات ‏المقاولين من الدعامات والسقالات بمقاسات مختلفة، والمخصصة لأعمال صب الأسقف ‏والأعمدة، مشيراً إلى أن المشاركة في المعرض تهدف إلى التعريف بمنتجات الشركة وتعزيز ‏التعاون مع الشركات العاملة في قطاع البناء، بما يدعم احتياجات مرحلة إعادة الإعمار.‏

وتُختتم غداً الخميس فعاليات معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026″، الذي انطلقت في ‏الثاني من تشرين الثاني الجاري، برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان تحت شعار “سوريا ‏أقوى”.‏