الرئيس أحمد الشرع في الرياض.. زيارة رسمية بأبعاد سياسية واقتصادية
“نستعيد بيئتنا.. ونكمل الحكاية”.. فعاليات متنوعة ومعرض للمنتجات الصديقة للبيئة في إدلب
شركات ناشئة سورية تبحث عن فرص الاستثمار والتوسع في “يوم العروض الريادية”
جهود العودة تتواصل.. 372 عائلة تغادر الحسكة وتعود إلى مناطقها الأصلية في ريف رأس العين
الرئيس الشرع وولي العهد السعودي محمد بن سلمان يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم
اجتماع بين مجموعة البنك الدولي وممثلين عن الوزارات السورية في دمشق
”عينك على حلب”.. تطبيق لشكاوى المواطنين حول خدمات النظافة بالمدينة
ورشات تدريبية في حمص لتعزيز الابتكار وتأهيل الشباب لسوق العمل
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