شركات ناشئة سورية تبحث عن فرص الاستثمار والتوسع في “يوم العروض الريادية”‏

‏دمشق-سانا‏

أقيمت اليوم الأربعاء في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق فعاليات “يوم ‏العروض الريادية”، ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال “‏GEW Syria 2026‏”، ‏بتنظيم من منظمة “ستارت أب سوريا” وبالشراكة مع برنامج “تسريع الازدهار”.‏

وشهدت الفعالية، التي حضرها نحو 250 مشاركاً، تقديم عروض لـ 11 شركة ناشئة ‏قادمة من 6 محافظات سورية تمتلك مقومات النمو والربحية، بهدف التوسع في ‏السوقين المحلي والإقليمي من خلال جذب مستثمرين وجهات دولية داعمة.‏

دعم المشاريع الناشئة

أكد مدير تطوير الأعمال والنمو في منظمة “ستارت أب سوريا”، عبد القادر الخطيب ‏في تصريح لـ سانا، أن الفعالية تأتي لتأكيد التزام المنظمة بتمكين بيئة ريادة الأعمال ‏ودعم المشاريع الناشئة والشبابية على المستويات كافة، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف ‏لتمكين طلاب الجامعات والمشاريع القائمة من عرض أفكارهم وفتح آفاق الاستثمار ‏والنمو أمامهم.‏

‏ ‏بدوره، بين المسؤول الوطني عن تطوير الأعمال في مؤسسة أكسيليريت بروسبيريتي‏(‏AP‏)، عبد العزيز عجوب، أن مشاركة المؤسسة تأتي في إطار التزامها المستمر ‏بتطوير بيئة العمل الريادي وتمكين الكوادر المحلية، لافتاً إلى أن الحدث يوفر منصة ‏متميزة لتقديم المشاريع أمام المستثمرين وأصحاب المصلحة تمهيداً لتحقيق جولات ‏استثمارية محتملة محلياً وخارجياً.‏

وأضاف عجوب أن المؤسسة نظمت جلسات توجيه وتدريب سابقة للمشاركين ‏لإعدادهم بالشكل الأمثل، بالتوازي مع التواصل مع مستثمرين محتملين لبناء جسور ‏التواصل بين رواد الأعمال ورؤوس الأموال.‏

بناء شراكات تنموية

من جانبه أوضح مؤسس منصة “رايسات” لإدارة الري بالاستشعار عن بعد، كنان ‏نعيم، أن مشاركتهم تهدف لبناء شراكات تنموية وجذب الاستثمارات لتوسيع نطاق ‏خدماتهم في دعم صغار المزارعين، مشيراً إلى أن المنصة تقدم نظاماً متطوراً يعتمد ‏البيانات الفضائية لإدارة الري الدقيق، ومعالجة أزمة استنزاف المياه العذبة والإجهاد ‏المائي، بما يمكن المزارعين من التكيف مع التغيرات المناخية عبر التحول للزراعة ‏الرقمية.‏

وتنظم سوريا فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال للعام الثاني على التوالي، بعد أن ‏شهدت نسخة عام 2025 أول مشاركة وطنية لها ضمن هذه الحركة العالمية، وأسهم ‏خلالها الإعلام والشركاء في إبراز قصص المؤسسين وربط الحراك الريادي المحلي ‏بالمجتمع العالمي لريادة الأعمال والاحتفاء بقصص النجاح المميزة من خلال حفل ‏جوائز يختتم فعاليات الأسبوع. ‏