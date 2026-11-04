شركات ناشئة سورية تبحث عن فرص الاستثمار والتوسع في “يوم العروض الريادية”‏

دمشق-سانا
أقيمت اليوم الأربعاء في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق فعاليات “يوم العروض الريادية”، ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال “GEW Syria 2026”، بتنظيم من منظمة “ستارت أب سوريا” وبالشراكة مع برنامج “تسريع الازدهار”.
وشهدت الفعالية، التي حضرها نحو 250 مشاركاً، تقديم عروض لـ 11 شركة ناشئة قادمة من 6 محافظات سورية تمتلك مقومات النمو والربحية، بهدف التوسع في السوقين المحلي والإقليمي من خلال جذب مستثمرين وجهات دولية داعمة.
دعم المشاريع الناشئة
أكد مدير تطوير الأعمال والنمو في منظمة “ستارت أب سوريا”، عبد القادر الخطيب في تصريح لـ سانا، أن الفعالية تأتي لتأكيد التزام المنظمة بتمكين بيئة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة والشبابية على المستويات كافة، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف لتمكين طلاب الجامعات والمشاريع القائمة من عرض أفكارهم وفتح آفاق الاستثمار والنمو أمامهم.
بدوره، بين المسؤول الوطني عن تطوير الأعمال في مؤسسة أكسيليريت بروسبيريتي(AP)، عبد العزيز عجوب، أن مشاركة المؤسسة تأتي في إطار التزامها المستمر بتطوير بيئة العمل الريادي وتمكين الكوادر المحلية، لافتاً إلى أن الحدث يوفر منصة متميزة لتقديم المشاريع أمام المستثمرين وأصحاب المصلحة تمهيداً لتحقيق جولات استثمارية محتملة محلياً وخارجياً.
وأضاف عجوب أن المؤسسة نظمت جلسات توجيه وتدريب سابقة للمشاركين لإعدادهم بالشكل الأمثل، بالتوازي مع التواصل مع مستثمرين محتملين لبناء جسور التواصل بين رواد الأعمال ورؤوس الأموال.
بناء شراكات تنموية
من جانبه أوضح مؤسس منصة “رايسات” لإدارة الري بالاستشعار عن بعد، كنان نعيم، أن مشاركتهم تهدف لبناء شراكات تنموية وجذب الاستثمارات لتوسيع نطاق خدماتهم في دعم صغار المزارعين، مشيراً إلى أن المنصة تقدم نظاماً متطوراً يعتمد البيانات الفضائية لإدارة الري الدقيق، ومعالجة أزمة استنزاف المياه العذبة والإجهاد المائي، بما يمكن المزارعين من التكيف مع التغيرات المناخية عبر التحول للزراعة الرقمية.
وتنظم سوريا فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال للعام الثاني على التوالي، بعد أن شهدت نسخة عام 2025 أول مشاركة وطنية لها ضمن هذه الحركة العالمية، وأسهم خلالها الإعلام والشركاء في إبراز قصص المؤسسين وربط الحراك الريادي المحلي بالمجتمع العالمي لريادة الأعمال والاحتفاء بقصص النجاح المميزة من خلال حفل جوائز يختتم فعاليات الأسبوع.