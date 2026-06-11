ملتقى في منطقة الباب بريف حلب يفتح ملفي السجل العقاري والأحوال المدنية على طاولة الحوار

محامون لـ سانا: لن نهدأ حتى نحاكم كل من أجرم بالشعب السوري
كلمة وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
دمشق القديمة تتزيّن للميلاد رسالة سلام من أزقة تعبق بالتاريخ
الهيئة الوطنية للمفقودين تنظم جلسة تواصل مع أهالي المفقودين في دوما بريف دمشق
من جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل في قصر العدل بحلب
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