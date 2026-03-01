وقفة احتجاجية لمعلمي مدينة مارع في ريف حلب للمطالبة بتحسين واقعهم المعيشي

88 شركة وطنية تشارك في معرض خان الحرير النسيجي التخصصي
محروقات حماة تشكل لجنة لتجديد رخص صهاريج الوقود وضبط توزيع المشتقات النفطية
مديرية الحج والعمرة: تسهيل إجراءات التسجيل لموسم الحج القادم
معمل الوليد للغزل بحمص مستمر بإنتاج الخيوط القطنية ذات المواصفات النوعية العالية
الدفاع الروسية: القضاء على 100 إرهابي وتدمير معدات وآليات لهم في حلب وريف حماة وإدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى