احتفال لأبناء الجالية السورية في الأردن بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
مسير لأهالي كفر سوسة باتجاه ساحة الأمويين بدمشق للاحتفال بذكرى النصر والتحرير
دموع الفرح في حماة رجل مسن يحتضن عناصر وزارة الدفاع خلال العرض العسكري
مشاهد من عرض الطائرات الشراعية في ساحة الأمويين بدمشق بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير
مشاهد من عرض طائرات الشاهين والمسيرات خلال المسير العسكري في ديرالزور بذكرى التحرير اليوم
قدم الرئيس أحمد الشرع درع النصر لوزارة الدفاع ورفاق درب التحرير تكريمًا لجهودهم وتضحياتهم
كلمة الرئيس الشرع خلال الحفل الرسمي بقصر المؤتمرات في دمشق بالذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا
تجمع أهالي مدينة حماة في ساحة العاصي للاحتفال بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
