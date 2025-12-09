دموع الفرح في حماة رجل مسن يحتضن عناصر وزارة الدفاع خلال العرض العسكري

نائب وزير الزراعة لمراسل سانا.. بطولة التحرير الأولى للفروسية تعكس انتصار السوريين
انطلاق فعاليات كرنفال “حماة تنبض من جديد”
محافظة اللاذقية تكرم الطلاب الأوائل في شهادة الثانوية العامة
مشاهد جوية من العرض العسكري الذي نظمته وزارة الدفاع من أوتستراد المزة إلى ساحة الأمويين
أعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في إدلب يؤدون اليمين القانونية
