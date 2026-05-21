فلاحو الرقة يواصلون احتجاجاتهم للمطالبة برفع سعر شراء القمح

الرقة-سانا

نظم عشرات الفلاحين في محافظة الرقة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية في دوار النعيم بالمدينة،‏ لليوم الخامس على التوالي، ‏مطالبين بتعديل قرار سعر شراء القمح الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والصناعة.



ورفع المشاركون لافتات تؤكد تمسكهم بالمطالبة برفع سعر شراء القمح بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج الزراعي المرتفعة، فيما حملت لافتات أخرى تفاصيل تكاليف الزراعة من بذار وأسمدة وأجور حصاد ونقل وغيرها من الأعباء المالية التي يتحملها الفلاحون خلال الموسم الحالي.



وأوضح المحتجون في تصريحات لـ سانا، أن التسعيرة الحالية، لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج الزراعي ولا تغطي النفقات الأساسية التي يدفعها الفلاح خلال الموسم الزراعي، مشددين على أنهم سيواصلون الوقفات الاحتجاجية حتى إعادة النظر في السعر، بما يحقق العدالة وينصف الفلاحين الذين يعتمدون بشكل أساسي على موسم القمح كمصدر دخل رئيسي.



ويعد القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي تشتهر سوريا بإنتاج أجود أنواعه، ويعد من أهم مصادر الدخل لعدد كبير من المزارعين، وخاصة في المنطقة الشرقية.



وشهد عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية وقفات احتجاجية على قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الخاص بتحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى بمبلغ 46000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وسط مطالبات بإعادة النظر في التسعيرة، بما يتناسب مع تكاليف الزراعة والإنتاج.