مزارعو ريف دمشق يباشرون قطاف الوردة الشامية رغم تأخر الموسم بفعل التقلبات المناخية

ريف دمشق-سانا‏

باشر مزارعو ريف دمشق قطاف الوردة الشامية في مدينة النبك وبلدة المراح، رغم تأخر الإزهار الذي تسببت به التقلبات ‏المناخية التي شهدتها سوريا هذا العام، حيث يعد هذا الموسم من بين أهم المواسم الزراعية، نظراً للقيمة التراثية والجمالية ‏للوردة الشامية، وما تمثله من حضور راسخ كمحصول ذي جدوى اقتصادية عالية للمزارعين.‏

‏ دعم متواصل للمزارعين

وأكد مدير زراعة دمشق وريفها زيد أبو ‏عساف، في تصريح لـ سانا، اليوم الخميس، عقب جولة على حقول الوردة الشامية ‏في منطقة القلمون، مواكبة فعاليات القطاف في إطار خطة دعم المنتجات التراثية والزراعية ذات البعد الاستراتيجي، مشيراً ‏إلى أن المديرية تعمل على تقديم الدعم الفني للمزارعين والوقوف على واقع الإنتاج بشكل مباشر.‏





وأوضح أبو عساف أن المساحة المزروعة بالوردة الشامية في محافظة ريف دمشق تبلغ 160 هكتاراً، ويقدر إنتاجها بنحو ‌‏13 طناً، مبيناً أنه يتم التركيز على زيادة القيمة الاقتصادية المضافة لهذا المحصول بدءاً من استخلاص الزيوت العطرية، ‏مروراً بإنتاج ماء الورد والمربيات، وصولاً إلى الاستخدامات الطبية المتعددة.‏

وأشار أبو عساف إلى أن الوردة الشامية تعد جزءاً أصيلاً من تراث ريف دمشق، وسفيراً للمنتج السوري في المحافل ‏الدولية، لافتاً إلى أن بلدة المراح تعد المركز الأساسي لزراعة هذا المحصول في ريف دمشق، ويجري العمل على التوسع ‏بزراعتها مستقبلاً ولا سيما أنها شهدت تراجعاً خلال السنوات السابقة بسبب الجفاف واستنزاف المياه الجوفية.‏

بلدة المراح الأكثر تميزاً في زراعتها ‏

من جانبه، أوضح رئيس بلدية المراح محمد الخطيب أن الموسم الحالي تأثر بالأحوال الجوية الباردة التي شهدتها المناطق، ‏ما أدى إلى تأخر وصول الإزهار إلى ذروته، إلا أن المزارعين باشروا أعمال القطاف بشكل محدود، بانتظار تحسن ‏الظروف الجوية خلال الأيام المقبلة.‏



ولفت الخطيب إلى أن بلدة المراح لا تزال الأكثر شهرة وتميزاً في زراعة الوردة الشامية، رغم توسع زراعتها في مناطق ‏عدّة من البلاد، نظراً لارتفاع التركيز العطري والزيوت الأساسية في أزهارها، وهو ما يمنحها قيمة إضافية في الصناعات ‏العطرية والغذائية والطبية.‏

وأشار الخطيب إلى أن موسم الوردة الشامية ينقسم إلى مرحلتين، حيث يقوم بعض المزارعين بجمع أزرار الورد لاستخلاص ‏الزهورات وغيرها، فيما تستخدم الأزهار المفتوحة في إنتاج الزيوت العطرية وماء الورد والمستحضرات الطبية، مبيناً أن ‏البلدية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على دعم المزارعين والحفاظ على هذا الموروث الزراعي العريق، لما يمثله من ‏قيمة اقتصادية وتراثية وجمالية للمنطقة.‏

مراحل القطاف

وأوضح أحد أصحاب حقول الوردة الشامية في مدينة النبك ياسر رشيد، أن موسم القطاف يمتد بين أسبوعين وعشرين يوماً ‏في شهر أيار، حيث تجمع الأزهار المتفتحة حصراً في الساعات الأولى من الفجر بين الخامسة والثامنة صباحاً، لضمان ‏أعلى تركيز عطري، ليتم نقلها إلى جهاز التقطير بالبخار، خلال مدة لا تتجاوز خمس إلى سبع ساعات، وإنتاج ماء الورد ‏وزيت الورد ذي القيمة العالية.‏



تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو، أدرجت عام 2019 الوردة الشامية وما يرتبط ‏بها من الممارسات والحرف التراثية على قائمة التراث الإنساني غير المادي في المنظمة.‏

وكانت سوريا شهدت خلال الشهور الماضية، تقلبات مناخية عدّة وموجات برد وصقيع، خلفت أضراراً نسبية في العديد من ‏المزروعات، عملت فيها مديرية زراعة دمشق وريفها على ضمان الحد من الآثار السلبية والحفاظ على سلامتها، واتخاذ ‏الإجراءات الوقائية المناسبة.‏



