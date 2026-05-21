إجراءات لمعالجة منصرفات منشآت حسياء الصناعية بحمص وحماية نهر العاصي من التلوث

حمص-سانا‏

تعمل مديرية الموارد المائية في حمص على متابعة المنصرفات الملوثة الناتجة من منشآت مدينة حسياء الصناعية، والتي ‏تصب في مجرى نهر العاصي، وذلك بالتعاون مع المحافظة ومديرية البيئة وإدارة المدينة الصناعية، بهدف معالجتها والتقيد ‏بشروط الصرف البيئي.‏

وتحتوي المدينة الصناعية في حسياء على محطة معالجة تستقبل جميع رواجع المنشآت الصناعية، وتقع بالقرب من مجرى ‏وادي الربيعة، ضمن منطقة حوض الصباب، والذي يصل إلى نهر العاصي في منطقة القصير.‏

وأوضح مدير المديرية المهندس محمد الحسين ‏في تصريح لـ سانا أن مياه الشرب التي تصل إلى مدينة حمص صالحة ‏للشرب ومطابقة للمواصفات القياسية السورية، مشيراً إلى أن أي ملوثات موجودة في نهر العاصي لم تؤثر على آبار ‏دحيريج، المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المدينة.‏

وأكد الحسين أن تحاليل بعض العينات المأخوذة من الصبيب، الخاص بمحطة معالجة حسياء الصناعية، أظهرت مخالفتها ‏للمعايير القياسية للصرف إلى البيئة المائية، ولفت إلى أن المدينة الصناعية قامت في بداية 2025 بإجراءات احترازية أولية ‏شملت حفر مواقع لتجميع المياه الناتجة عن المحطة.‏

وبين الحسين أن زيادة النشاط الصناعي بعد التحرير والهطولات الغزيرة مؤخراً أدت إلى جريان بعض المنصرفات من ‏محطة المعالجة بحسياء وتحويلها إلى مجرى وادي الربيعة وصولاً إلى نهر العاصي.‏

ولفت إلى أن المديرية طورت تجهيزاتها ومعداتها المخبرية بأجهزة حديثة للحصول على نتائج دقيقة، وهي تتابع مباشرة أي ‏تصريف غير قانوني من قبل المعامل، كما تأخذ عينات من مياه نهر العاصي القادمة من الأراضي اللبنانية، منوهاً بوجود ‏بعض الملوثات في نهر العاصي، قد تكون ناتجة عن منشآت صناعية أو الصرف الصحي للتجمعات السكانية.‏

من جهته أكد مدير محطة المعالجة في المدينة الصناعية بحسياء المهندس طارق إدريس، أن الكادر الفني والهندسي في ‏المدينة يعمل على إعادة تأهيل محطة المعالجة المركزية بهدف الحد من التلوث وفق الإمكانات المتاحة.‏

وأوضح إدريس أن المدينة قامت بحجز المياه باستخدام سواتر ترابية لمنع وصول أي ملوثات إلى مجرى وادي الربيعة ومنه ‏إلى نهر العاصي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التخفيف من التلوث بالحد الأدنى لحين توقيع عقد نظام ‏BOT‏ مع المتعهد المختص لإعادة تطوير وأتمتة المحطة واستغلالها بالشكل الأمثل للحد من التلوث.‏

بدوره أوضح رئيس دائرة البيئة في المدينة الصناعية المهندس حسين إبراهيم، أن الكوادر الفنية تقوم بجولات رقابية على ‏جميع المنشآت الصناعية، لمراقبة محطات المعالجة النقطية، مع أخذ عينات عند الضرورة أو عند حدوث أي خلل، واتخاذ ‏الإجراءات القانونية في حال وجود أي مخالفة للمعايير البيئية.‏

وأشار إبراهيم إلى أن إعادة تأهيل محطة المعالجة المركزية تهدف إلى تشغيلها بالإمكانات المتاحة حالياً من قبل إدارة ‏المدينة الصناعية، والتخفيف من التلوث الحاصل، مؤكداً أن المياه الناتجة عن المعالجة ستكون صالحة للاستخدام الزراعي ‏أو كمادة أولية لبعض الصناعات، بما يسهم في التقليل من هدر المياه وتحقيق وفر اقتصادي للمدينة الصناعية.‏

وتعد محطة معالجة الصرف الصحي والصناعي في مدينة حسياء الصناعية بمحافظة حمص مشروعاً بيئياً استراتيجياً ‏وضع بالخدمة، عام 2021، ويهدف لمعالجة مياه الصرف الصحي والمطري والصناعي لحماية البيئة والمياه الجوفية من ‏التلوث، وإعادة استخدام المياه الناتجة في ري المزروعات العلفية والحراج.‏