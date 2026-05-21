إجراءات لمعالجة منصرفات منشآت حسياء الصناعية بحمص وحماية نهر العاصي من التلوث

حمص-سانا
تعمل مديرية الموارد المائية في حمص على متابعة المنصرفات الملوثة الناتجة من منشآت مدينة حسياء الصناعية، والتي تصب في مجرى نهر العاصي، وذلك بالتعاون مع المحافظة ومديرية البيئة وإدارة المدينة الصناعية، بهدف معالجتها والتقيد بشروط الصرف البيئي.
وتحتوي المدينة الصناعية في حسياء على محطة معالجة تستقبل جميع رواجع المنشآت الصناعية، وتقع بالقرب من مجرى وادي الربيعة، ضمن منطقة حوض الصباب، والذي يصل إلى نهر العاصي في منطقة القصير.
وأوضح مدير المديرية المهندس محمد الحسين في تصريح لـ سانا أن مياه الشرب التي تصل إلى مدينة حمص صالحة للشرب ومطابقة للمواصفات القياسية السورية، مشيراً إلى أن أي ملوثات موجودة في نهر العاصي لم تؤثر على آبار دحيريج، المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المدينة.
وأكد الحسين أن تحاليل بعض العينات المأخوذة من الصبيب، الخاص بمحطة معالجة حسياء الصناعية، أظهرت مخالفتها للمعايير القياسية للصرف إلى البيئة المائية، ولفت إلى أن المدينة الصناعية قامت في بداية 2025 بإجراءات احترازية أولية شملت حفر مواقع لتجميع المياه الناتجة عن المحطة.
وبين الحسين أن زيادة النشاط الصناعي بعد التحرير والهطولات الغزيرة مؤخراً أدت إلى جريان بعض المنصرفات من محطة المعالجة بحسياء وتحويلها إلى مجرى وادي الربيعة وصولاً إلى نهر العاصي.
ولفت إلى أن المديرية طورت تجهيزاتها ومعداتها المخبرية بأجهزة حديثة للحصول على نتائج دقيقة، وهي تتابع مباشرة أي تصريف غير قانوني من قبل المعامل، كما تأخذ عينات من مياه نهر العاصي القادمة من الأراضي اللبنانية، منوهاً بوجود بعض الملوثات في نهر العاصي، قد تكون ناتجة عن منشآت صناعية أو الصرف الصحي للتجمعات السكانية.
من جهته أكد مدير محطة المعالجة في المدينة الصناعية بحسياء المهندس طارق إدريس، أن الكادر الفني والهندسي في المدينة يعمل على إعادة تأهيل محطة المعالجة المركزية بهدف الحد من التلوث وفق الإمكانات المتاحة.
وأوضح إدريس أن المدينة قامت بحجز المياه باستخدام سواتر ترابية لمنع وصول أي ملوثات إلى مجرى وادي الربيعة ومنه إلى نهر العاصي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التخفيف من التلوث بالحد الأدنى لحين توقيع عقد نظام BOT مع المتعهد المختص لإعادة تطوير وأتمتة المحطة واستغلالها بالشكل الأمثل للحد من التلوث.
بدوره أوضح رئيس دائرة البيئة في المدينة الصناعية المهندس حسين إبراهيم، أن الكوادر الفنية تقوم بجولات رقابية على جميع المنشآت الصناعية، لمراقبة محطات المعالجة النقطية، مع أخذ عينات عند الضرورة أو عند حدوث أي خلل، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود أي مخالفة للمعايير البيئية.
وأشار إبراهيم إلى أن إعادة تأهيل محطة المعالجة المركزية تهدف إلى تشغيلها بالإمكانات المتاحة حالياً من قبل إدارة المدينة الصناعية، والتخفيف من التلوث الحاصل، مؤكداً أن المياه الناتجة عن المعالجة ستكون صالحة للاستخدام الزراعي أو كمادة أولية لبعض الصناعات، بما يسهم في التقليل من هدر المياه وتحقيق وفر اقتصادي للمدينة الصناعية.
وتعد محطة معالجة الصرف الصحي والصناعي في مدينة حسياء الصناعية بمحافظة حمص مشروعاً بيئياً استراتيجياً وضع بالخدمة، عام 2021، ويهدف لمعالجة مياه الصرف الصحي والمطري والصناعي لحماية البيئة والمياه الجوفية من التلوث، وإعادة استخدام المياه الناتجة في ري المزروعات العلفية والحراج.