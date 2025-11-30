مشروع لتأهيل ملعب البانوراما في درعا استعداداً لاستضافة مباريات الدوري العام

ورشة عمل حول مدونة السلوك المهني الإعلامي في المركز الثقافي بدرعا
أهالي إدلب يتحدثون عن تطلعاتهم وآمالهم بحملة الوفاء لإدلب
أحد عشر عاماً على تأسيس منظمة الدفاع المدني السوري، مسيرة حافلة بالتضحية والعمل الإنساني
المخطط التنظيمي بين الواقع والمأمول ورشة عمل لبحث ملف الإسكان في محافظة حماة
بعد تحريات مكثفة.. إدارة الأمن العام تتمكن من تحرير مواطن اختطفته عصابة تمتهن أعمال الخطف والسلب في مدينة حلب
