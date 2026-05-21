مديرية الإعلام في درعا تطلق حملة “مين قلك” لمواجهة الشائعات وتعزيز الوعي المجتمعي

درعا-سانا

أطلقت مديرية الإعلام في محافظة درعا حملة إعلامية بعنوان “مين قلك”، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الأخبار الزائفة وتشجيع المواطنين على الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات.

واعتمدت الحملة على أشكال إعلامية متنوعة، شملت إنتاج مقاطع ريلز قصيرة، وتصميم كاروسيلات توعوية نُشرت عبر المنصات الرقمية، إضافة إلى توزيع بروشورات في عدد من مناطق المحافظة.



كما تضمنت المنشورات المطبوعة باركود يتيح للمواطنين الوصول المباشر إلى الصفحات الرسمية للمؤسسات والمديريات الحكومية في المحافظة، بهدف تسهيل الوصول إلى الأخبار الدقيقة والمعلومات الرسمية.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أوضح سعيد بيشتاوي من محافظة درعا أن مديرية الإعلام وجدت نفسها أمام مسؤولية كبيرة في مواجهة المحتوى المضلل المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فتم إطلاق حملة أقرب إلى الشارع وإلى الجمهور، عبر عنوان بسيط يحمل رسالة مباشرة وواضحة للحد من الأخبار الزائفة التي قد تسبب أزمات مجتمعية أو اقتصادية.

من جهته أوضح محمد الشبلي مدير الإعلام الحكومي في درعا أن الحملة التي انطلقت أمس وتستمر اليوم، تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين بالمصادر الرسمية والحد من تداول الأخبار المضللة التي قد تثير البلبلة داخل المجتمع وتوفير مصادر موثوقة للمواطنين عبر الصفحات الرسمية وأضاف: قمنا بنشر منشورات تحتوي على باركود يتيح الوصول مباشرة إلى الصفحات الرسمية للمؤسسات والمديريات في محافظة درعا، لتكون المصدر الموثوق للأخبار الرسمية والمعلومات الدقيقة.

وتعد حملة مين قلك؟ واحدة من المبادرات المحلية التي تسعى الجهات المعنية عبر وسائل الإعلام المعتمدة وورشات العمل والندوات المتخصصة واللقاءات الرسمية من خلالها إلى بناء وعي مجتمعي رقمي من خلال الجمع بين التوعية المباشرة واستخدام أدوات تقنية حديثة، تسهل الوصول إلى المصادر الرسمية المعتمدة ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة.